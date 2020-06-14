【香港經濟】陳茂波警告5月份失業率　「很大機會超09年海嘯最差」

▲ 財政司司長陳茂波警告，5月份失業率很可能超越2009年金融海嘯期間最差情況，總失業人數或見15年來最高。（資料圖片）

香港續有零星新冠肺炎確診個案出現。財政司司長陳茂波發網誌指，近期就業情況持續惡化，預告5月份失業率將會進一步攀升，且很大機會超越2009年金融海嘯高峰、總失業人數或創15年來最高。

陳茂波指，從趨勢上看本地失業率無可避免會由4月份的5.2%進一步攀升，超過09年金融海嘯最差情況，總失業人數亦或者會創15年高。他呼籲，社會暫時放下矛盾，聚焦應對經濟難題，讓收入減少的市民及正陷財困的企業可以有改善收入的空間。

支援措施及1萬元陸續發放 料有利改善市道氣氛

陳茂波表示，早在年初編製預算案時，香港經濟已呈極疲弱的勢頭，特別是中美貿易摩擦、社會暴力衝擊以及疫情，令經濟陷入前所未見的困境。隨着預算案的1200億元紓困措施及2輪總值1600億元防疫抗疫基金的支援陸續發放，相信措施逐步發揮作用。

而且，政府1萬元現金發放計劃將於7月1陸續發放，陳茂波相信均有助改善消費市道氣氛並增強消費意慾，加上海外疫情較反覆，更多市民留港造就更有利本地消費的空間。

政府現金發放計劃規模約700億元，相當於香港3個月的零售銷售貨值，他直言即使市民只消費其中一部分，相信都可以對經濟帶來一定提振作用。

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