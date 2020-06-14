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【環球一周日程】美股結束3周升勢 後市還看鮑威爾及零售銷售（附日程表）

環球經濟金融 17:29 2020/06/14

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新型冠狀病毒疫情憂慮重燃，一挫美股牛氣，上周曾錄得3個月來最大單日跌幅，3大指數結束3周升勢。分析師對後市看法審慎，指股市升得太急，呈超買，本周聯儲局主席鮑威爾國會作證及零售銷售數據，更受市場密切注視。

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美股經歷上周四大跌後，有投資者趁低吸納，周五全面反彈，惟總結全周，3大指數都下跌，道指全周跌5.6%，標指跌4.8%，最強的納指亦跌2.3%，同樣是3月20日以來最大跌幅。

CFRA首席投資策略師斯托瓦爾（Sam Stovall）認為，美國出現超買已一段時間，消化升幅是正常現象。他解釋上周97%標指成分股股價，處於50天綫以上，對照歷史，比率實在太高。

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另外，從市盈率看，以未來12個月盈利計，標指市盈率達到25.1倍，較2000年後的約16.5倍平均市盈率高52%。托瓦爾看淡疫情受害股，指一旦出現新一波跌浪，早前跌得最慘的股份，繼續會是重災。

托瓦爾指出，除了疫情反彈，特朗普選情不妙亦連累股市。近期美國示威不斷，特朗普民望漸被拜登拋離，連任似乎危危乎，托瓦爾稱，這不代表市場討厭拜登，而是討厭不確定性。

環球一周日程

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展望未來一周，由於聯儲局上周議息會缺乏驚喜，主席鮑威爾（Jerome Powell）本周一連兩日接受國會聽證，更受關注。

穆迪首席經濟師贊迪（Mark Zandi）認為，鮑威爾已表明會以貨幣政策支持經濟，相信屆時會在量寬細節上有較清楚交代，並會回應近期國債息率向上問題，解釋局方會如何應對。

【美國示威】特朗普：應禁警員鎖喉 惟單對單時可使用

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經濟數據方面，下周最重磅數據是5月美國零售銷售。疫情下美國消費難免受挫，但5月就業報告非常驚喜，令市場對零售銷售更有期待，料由4月按月急跌16.4%，轉為大升8%。

贊迪對零售銷售樂觀，指餐廳、油站等曾受重挫的消費項目，5月生意大為改善，網購、日用品店、居家裝修材料店等，生意則繼續理想。

庫德洛: 美未虞爆第二波疫情 亦不會再關停經濟

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責任編輯：文青青

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