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港府助港人換數碼電視　至今逾11500宗申請

商業 17:26 2020/06/14

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政府在今年1月推出「關愛基金數碼電視援助計劃」，協助有需要的模擬電視住戶添置數碼電視接收器材。（資料圖片）

香港在今年12月1日（零時零分）實施全面數碼電視廣播。政府在今年1月推出「關愛基金數碼電視援助計劃」，協助有需要的模擬電視住戶添置數碼電視接收器材。日期截至2021年7月15日。據悉，計劃至今收到超過11,500宗申請，當中逾萬住戶已獲安排成功安裝數碼電視接收器材。

根據最新的調查結果，截至今年第一季，全港超過九成的家庭已收看數碼電視；仍有約3%住戶（約8萬戶）仍然使用模擬電視。商務及經濟發展局發言人今日（6月14日）呼籲，所有模擬電視住戶要為全面數碼電視廣播作好準備。而合資格的住戶應盡快申請援助，以添置數碼電視接收器材。

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該計劃的申請手續，只要正在領取特定社會援助計劃，或屬於低收入的模擬電視住戶，無須再經過資產審查便可提出申請。合資格的模擬電視住戶，可按家庭需要選擇其中一款數碼電視接收器材，分別是數碼機頂盒、二十四吋數碼電視機或三十二吋數碼電視機。

【防疫抗疫基金】物管支援計劃已收逾萬宗申請　涉及金額約3.1億元

申請表格則可於參與計劃的100個地區服務單位和18區民政諮詢中心索取，亦可在計劃網頁下載。而申請人亦可到服務單位或以郵寄方式遞交申請表格。在收妥申請後的八個星期內，電器承辦商會聯絡申請人，安排「一站式」送貨、安裝和即時回收舊模擬電視機服務。

【防疫抗疫基金】第二輪支援旅遊業　發放逾1億5千萬元資助

責任編輯：馬意文

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