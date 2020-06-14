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【北京疫情】內地專家：對北京疫情樂觀　病毒毒株不像國內流行類型

環球政經 16:54 2020/06/14

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北京連日出現多宗新冠肺炎本土確診個案，都與新發地市場有關。國家衛健委公布，北京昨天（13日）再增36宗本土確診，無新增死亡病例。北京市委書記蔡奇稱，「北京已進入非常時期」。而國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光教授，對是次北京疫情樂觀，並表示，是次新冠疫情病毒的基因測序初步結果顯示，病毒毒株不像是以往國內流行的類型。

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據內媒《時代財經》報道，曾光表示，國家衞健委和中國疾控中心的專家隊伍分離出病毒基因，「基因測序的初步結果顯示，病毒毒株不像是國內流行的類型。目前已經做了兩例樣本檢測，還要繼續擴大檢測，這對判斷疫情走向有很重要的作用。」對於疫情防控的前景，曾光表示樂觀，他認為，此次北京對於疫情的處理，與武漢初期疫情相比有了很大進步，雖然疫情比較複雜，但從第一時刻就進入了戰時狀態，行動有力，當地政府亦能認真聽取專家意見。

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此外，北京市疾控中心副主任龐星火在今日（14日）的新聞發布會上表示，經初步判斷，北京的病例可能接觸了市場中污染的環境，或接觸到了被感染的人員而染病，後續不排除出現續發病例的可能。為此，關閉新發地農貿批發市場完全必要。有關溯源工作還在進一步調查中。

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撰文 : 邊婕

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