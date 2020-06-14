【南北韓關係】金與正：與南韓一刀兩斷 暗示對南韓採取軍事行動

▲ 北韓領袖金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正認為，現在到了北韓與南韓一刀兩斷的時刻。

北韓、南韓的關係因早前脫北者向北韓境內派發宣傳單張而越趨緊張。北韓領袖金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正認為，現在到了北韓與南韓一刀兩斷的時刻，暗示朝方即將採取進一步軍事行動，南韓政府深表憂慮。

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朝中社引述金與正說，如果南韓有能力及膽量立刻解決兩年沒做的事，兩韓關係應不會惡化到今日的地步，強調朝方絕不會傾聽南韓慣用的謊話，必須讓南韓感受到他們做了不應該觸犯的事，不久將來會見到兩韓共同聯絡辦事處支離破碎的悲慘情景，並批准軍方採取對韓軍事行動。

早前，有脫北者團體向北韓境內派發宣傳單張，引發朝方不滿，北韓在上周二（9日）宣布關閉兩韓之間所有通信聯絡渠道，南韓其後立法禁止向北韓散佈反朝傳單，並檢控有關人士，但未能平息朝方憤怒。

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金與正在周六（13日）發言後，南韓青瓦臺於當天淩晨緊急召開國安會常委會會議，探討當前韓半島局勢及解決方案。

南韓政府表示，韓朝應努力遵守其間雙方達成的所有協議。南韓國防部認為當前的形勢十分嚴峻。韓軍正在保持高度戒備狀態，並密切關注朝軍動向。

記者：葉芷樺