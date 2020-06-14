【派錢1萬】人流恢復+派發一萬　陳茂波：消費市道有望改善

▲ 財政司司長陳茂波今日發表網誌提及，在巿民開始回復外出和派發一萬元現金下，有望改善消費市道氣氛。（資料圖片）

本港在中美貿易摩擦、社會運動以及疫情等因素下，經濟疲弱。財政司司長陳茂波今日發表網誌提及，本港經濟在上述的因素下，陷入前所未見的困境。不過，他指出隨着疫情大致緩和，巿民開始回復外出；以及一萬元現金發放計劃將在下月初陸續發放給市民。他認為該兩項利好因素重疊下，有望改善消費市道氣氛，增強消費意欲。

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他續指，由於部份海外國家的疫情較反覆，港人較長時間留港，造就有利本地消費的空間。加上銀行、商場或各行業的商店，陸續推出不同類型的優惠推廣計劃，冀借助一萬元派發的時機，以不同方式吸引更多消費者注意。他更解釋，今次的現金發放計劃總規模約700億元，幾乎相等於本港三個月零售銷售貨值的規模。即使市民僅花掉當中一部份，相信都可對本港經濟帶來一定的提振作用。

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一萬元21日接受登記 電子登記、銀行過數只須3項資料

另外，陳茂波在網誌亦提及，市民可在父親節當日，即下星期日起，登記現金發放計劃。而「電子登記、銀行過數」是最快速、便捷的收款方式。市民可在選定的收款銀行的預設頁面，進行電子登記。

他強調，登記時只須填上三項資料。即身份證號碼首四個字母或數字、手機號碼及收款的戶口號碼。由於市民在相關銀行已設有個人帳戶及存備資料，可省卻填寫詳細個人資料的步驟。

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責任編輯：馬意文