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【美國疫情第二波】德州入院人數再創新高 州長堅持不煞停解封

環球社會熱點 15:45 2020/06/14

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德州疫情惡化，但州長表明不會叫停重啟經濟計劃。

美國多州出現聚集示威潮，加上各地陸續解封，新型冠狀病毒疫情反彈，其中德州送院人數連續2日破紀錄，但州長表明不會煞停重啟經濟計劃。佛羅里達州新增確診個案周六再上升，增至2581宗，是連續第3日破紀錄。

【美國疫情第二波】美CDC警告各州或需再封鎖

【第二波疫情】南韓無限期延長防疫措施 出現第4代傳播

德州疫情愈見嚴峻，州政府數據顯示，上周六增加2331宗個案，2242人送院，送院人數連續第2日破紀錄。自當地5月開始重啟經濟以來，確診個案增速呈向上趨勢，有地方官員認為應重新封城。

截至本港時間周日傍晚，德州累計確診病例超過8.6萬宗，尚未痊癒的活躍病例約3萬宗，累計死亡病例即將突破2000宗。

不過，屬共和黨的州長阿博特（Greg Abbott）表明不會再次封城，稱關注情況但不感驚嚇，指當地醫院床位充裕，能處理所有生病的人，因此沒有叫停經濟重啟計劃。

【美國疫情第二波】「須讓家長返工」佛州推全面復課

【美國第二波疫情】特朗普：確診我不負責 重啟競選活動

佛州疫情亦持續惡化，州衛生部數據顯示，上周六新增確診人數，較前1日增加679宗，至2581宗，增速連續第3日破紀錄，累計確診人數增至7.36萬宗。

佛州今年5月起逐步解封，及至6月全州大部分商店均已重開。雖有社交距離及人數限制等措施，但疫情擴散速度加快，數據顯示，5月中以來，確診數字穩定上升。

此外，佛州同期病毒檢測數目，平均計算卻未見增加，檢測增多至確診增多講法站不住腳。

美國第二波疫情恐重新封城 休斯敦「已失控瀕災難」

【美國第二波疫情】確診翻倍 亞利桑那州床位逼爆

責任編輯：文青青

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