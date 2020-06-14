  • 26°C
香港時間 : 2020614日 (日) 19:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國示威】黑人拒捕搶電槍遭警擊斃 示威者縱火燒快餐店抗議

環球社會熱點 18:23 2020/06/14

分享：

美國亞特蘭大市，有黑人拘捕時遭警員擊斃，引起民眾不滿，發起抗議活動。

美國佐治亞州阿特蘭大發生黑人疑被警員殺死的事件，一名黑人司機未能通過警方酒精測試，拒捕逃走並搶去警員電槍，企圖向警員發射，於是遭警員擊斃。但在美國目前反種族歧視爭議下，事件再惹示威者不滿，縱火焚燒事發的快餐店，而開槍警員被革職，所屬局長請辭。

負責調查今次警殺黑人案的雷諾茲（Vic Reynolds）表示，事發在當地上周五（12日）晚上，警方接報有人在快餐店的汽車通道輪候外賣，司機在車上睡著，令汽車阻礙行車線。警方接報到場處理，車內27歲黑人男子布魯克斯（Rayshard Brooks）未能通過酒精測試後拒捕逃走。

【美國示威】特朗普稱派軍除西雅圖「自治區」 市長唔准

【美國示威】陪特朗普到教堂影相犯禁 美軍首長險辭職

根據目擊者所拍片段顯示，布魯克斯與兩名警員在快餐店外糾纏後逃走，手上拿著警員電槍。另一段來自快餐店的片段則顯示，布魯克斯逃走期間轉身，用手上的物件指向羅爾夫，後者於是向布魯克斯開槍。

布魯克斯家人的律師宣稱，即使布魯克斯向警員發射電槍，因為電槍亦非屬於致命武器，所以警方也無權使用致命武力。律師又稱，布魯克斯原定準備在案發翌日跟年初女兒慶祝生日。

當地有民眾不滿警方處理布魯克斯事件的手法，於當地時間周六（13日）到事發快餐廳發起示威，堵塞主要高速公路，並有示威者縱火焚燒事發的快餐店。

【美國示威】紐約也要改名？德州首府名率先被轟歧視

【美國示威】曾有學校改名奧巴馬小學 反歧視改名早有前奏

民主黨籍的亞特蘭大市長博頓絲（Keisha Lance Bottoms）譴責警員做法，不認為警員當時合理地使用致命武力，已經下令把開槍警員即時革職。

警方發言人則表示，開槍警員羅爾夫（Garrett Rolfe）已經被革職，同場另一警員布隆森（Devin Bronsan）則被停職。而二人所屬的分局局長希爾茲（Erika Shields）於案發翌日請辭，三人均是白人。

記者：葉芷樺

相關文章

美國歷史大翻案？白宮自揭瘡疤「羅斯福搞過集中營」
2020/06/11
美國歷史大翻案？白宮自揭瘡疤「羅斯福搞過集中營」
【美國示威】南方旗幟涉種族爭議被禁 多州州旗也勢危
2020/06/11
【美國示威】南方旗幟涉種族爭議被禁 多州州旗也勢危
【美國示威】美洲原住民報仇 哥倫布雕像遭斬頭拉倒【有片】
2020/06/11
【美國示威】美洲原住民報仇 哥倫布雕像遭斬頭拉倒【有片】
美國第二波疫情恐重新封城 休斯敦「已失控瀕災難」
2020/06/12
美國第二波疫情恐重新封城 休斯敦「已失控瀕災難」
美媒引述國土安全部文件 指中俄利用全美示威分化美國
2020/06/12
美媒引述國土安全部文件 指中俄利用全美示威分化美國
種族主義 辭職 請願示威 亞特蘭大 美國 縱火 危害種族

上一篇文章

【美國示威】網友照抄特朗普言論倡開槍 FB帖文被刪指涉暴力

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月14日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美國第二波疫情恐重新封城 休斯敦「已失控瀕災難」
美國第二波疫情恐重新封城 休斯敦「已失控瀕災難」
美國人不願買中國貨 因新冠肺炎疫情敲響警鐘
美國人不願買中國貨 因新冠肺炎疫情敲響警鐘
新型冠狀肺炎全球疫情（06月14日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月14日 時間18:00）
被拜登斥或不認輸 特朗普指敗選會另謀高就
被拜登斥或不認輸 特朗普指敗選會另謀高就
【中美5G角力】英國踢走華為「板已拍」不只為逗美國
【中美5G角力】英國踢走華為「板已拍」不只為逗美國
【美國疫情第二波】美CDC警告各州或需再封鎖
【美國疫情第二波】美CDC警告各州或需再封鎖