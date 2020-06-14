【美國示威】黑人拒捕搶電槍遭警擊斃 示威者縱火燒快餐店抗議

▲ 美國亞特蘭大市，有黑人拘捕時遭警員擊斃，引起民眾不滿，發起抗議活動。

美國佐治亞州阿特蘭大發生黑人疑被警員殺死的事件，一名黑人司機未能通過警方酒精測試，拒捕逃走並搶去警員電槍，企圖向警員發射，於是遭警員擊斃。但在美國目前反種族歧視爭議下，事件再惹示威者不滿，縱火焚燒事發的快餐店，而開槍警員被革職，所屬局長請辭。

負責調查今次警殺黑人案的雷諾茲（Vic Reynolds）表示，事發在當地上周五（12日）晚上，警方接報有人在快餐店的汽車通道輪候外賣，司機在車上睡著，令汽車阻礙行車線。警方接報到場處理，車內27歲黑人男子布魯克斯（Rayshard Brooks）未能通過酒精測試後拒捕逃走。

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根據目擊者所拍片段顯示，布魯克斯與兩名警員在快餐店外糾纏後逃走，手上拿著警員電槍。另一段來自快餐店的片段則顯示，布魯克斯逃走期間轉身，用手上的物件指向羅爾夫，後者於是向布魯克斯開槍。

布魯克斯家人的律師宣稱，即使布魯克斯向警員發射電槍，因為電槍亦非屬於致命武器，所以警方也無權使用致命武力。律師又稱，布魯克斯原定準備在案發翌日跟年初女兒慶祝生日。

當地有民眾不滿警方處理布魯克斯事件的手法，於當地時間周六（13日）到事發快餐廳發起示威，堵塞主要高速公路，並有示威者縱火焚燒事發的快餐店。

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民主黨籍的亞特蘭大市長博頓絲（Keisha Lance Bottoms）譴責警員做法，不認為警員當時合理地使用致命武力，已經下令把開槍警員即時革職。

警方發言人則表示，開槍警員羅爾夫（Garrett Rolfe）已經被革職，同場另一警員布隆森（Devin Bronsan）則被停職。而二人所屬的分局局長希爾茲（Erika Shields）於案發翌日請辭，三人均是白人。

記者：葉芷樺