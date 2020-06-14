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【馬拉達人@iM網欄】傳統零售被網上購物擊敗?

名人薈萃 15:53 2020/06/14

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相信大家對網上購物、在綫上瀏覽資訊已經不再陌生。還記得以前在科技沒有那麼發達的時候，人們要買日用品需要到附近超市選購、得知資訊是通過書本或報章雜誌。

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隨着智能手機的普及和科技上的進步，要買一件物品或取得資訊已不再是困難的事情。現在有什麼疑問或問題例如想買一部8K電視機，你只需要在網上搜尋器打上關鍵字，一按enter，即時會出現大量相關資訊，不同牌子、不同型號、還有短片介紹，可以講要乜有乜。這種經驗已不再是新鮮事，人們已經習慣倚賴網上資訊得知世界發生什麼事情。在商業而言這究竟是好事定是壞事呢？

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香港作為一個國際大都會，營商成本高，尤其是零售業，租金比率佔一個很大的百分比。這些成本只能轉嫁給客戶。網上購物在這五年大行其道，差不多所有物品都可以從網上搜集。日常生活用品、衣服、科技產品、連樓房也可以在網上購買。這種趨勢對傳統生意人來說是一件很有挑戰性的事。在傳統模式的世界裏，客戶是要親身到店舖選購、服務員會為客戶介招或推介貨品。

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在網上購物，客戶可以自行選擇需要的貨品、衣服的顏色、尺碼等。這種消費模式在現今社會裏佔成為主流。正正這種模式亦造就了很多年輕一代可用低成本創業，不用付高昂的舖租、亦不用招聘員工。 網上購物對比開設實體店，不用付舖租或員工等成本是非常吸引。這幾年很多網店誕生，他們都投放很多資源在網上，運用社交平台做宣傳，這可以大大減低營運成本，商品價格亦能因成本降低而回復合理水平，阿里巴巴、淘寶網購、亞馬遜等可以說是佼佼者。

疫情期間更加將這種模式普及化，限聚令市民不能外出，這加速了網上購物的發展。然而，綫上綫下其實有着密不可分的關係。在綫上，能夠找到相關產品的資訊甚或不同品牌的比較。商戶在綫下開設一間實體店，你就能親身感受或觸碰相關產品。實體店仍然有它的價值，在營商角度怎樣將資源投放會是未來成與敗的關鍵。

作者_姚亦澧簡介：

從事幕前演出超過十年，四十而立，開始對自已前景有一定追求。近年開始從商，實行雙綫發展。

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撰文 : 姚亦澧、編輯：邊婕

欄名 : 馬拉達人

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