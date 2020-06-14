【期權學堂】期權短倉　窄幅上落賺期權金

四種基本策略期權策略變化多，但萬變不離其宗，都是由四種基本策略演變出來。簡言之，Long Call需要升得快，Short Call及Short Put最好升跌有限，Long Put需要跌得快。本篇再講期權短倉（Short Side）兩種策略，短倉即沽出期權合約收取期權金，希望在合約到期時，相關資產價格沒有超越合約行使價，就可將期權金袋袋平安，因此最適合窄幅上落的走勢。

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三）沽出認購期權（Short Call）

重點：

● 相信股價整固或牛皮

● 最大收益為出售期權所得的收入，即期權金

● 到期時，股價等如或低於行使價，可得最大收益

● 潛在風險可以無限

● 可通過其他期權倉位或持有相關資產如正股，從而降低風險

例子：

假設以1元沽出YYY股票2020年8月到期的認購期權，行使價100元

所得／期權金：1元

最大風險／ 隨着股價上升趨於無限

最大收益／1元

打和點／行使價+所得=100+1=101元，股價高於101元開始蝕入肉

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四）沽出購沽期權（Short Put）

● 相信股價牛皮或見底回升

● 最大收益局限於出售期權所得的收入，即期權金

● 最大風險取決於行使價減去所得期權金。例如股票，在股價跌至零之前，虧損將會一直增加

● 可通過其他期權倉位來控制風險

例子：

假設以1元沽出YYY股票的2020年8月到期的認沽期權，行使價95元

所得／期權金：1元

最大風險／行使價-期權金=95-1=94元，假設股價跌至零

最大收益／1元

打和點／行使價-所得=95-1=94元，股價低於94元開始虧損並須接貨

期權學堂（四）完

註：其他關於期權的功能、運作方法，將於日後的文章介紹。