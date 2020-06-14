  • 26°C
香港時間 : 2020614日 (日) 19:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【期權學堂】期權短倉　窄幅上落賺期權金

股樓投資 18:00 2020/06/14

分享：

四種基本策略期權策略變化多，但萬變不離其宗，都是由四種基本策略演變出來。簡言之，Long Call需要升得快，Short Call及Short Put最好升跌有限，Long Put需要跌得快。本篇再講期權短倉（Short Side）兩種策略，短倉即沽出期權合約收取期權金，希望在合約到期時，相關資產價格沒有超越合約行使價，就可將期權金袋袋平安，因此最適合窄幅上落的走勢。

相關文章：【期權學堂】真的升跌皆能賺？　先學期權基本概念

三）沽出認購期權（Short Call）

重點：

● 相信股價整固或牛皮

● 最大收益為出售期權所得的收入，即期權金

● 到期時，股價等如或低於行使價，可得最大收益

● 潛在風險可以無限

● 可通過其他期權倉位或持有相關資產如正股，從而降低風險

例子：

假設以1元沽出YYY股票2020年8月到期的認購期權，行使價100元

所得／期權金：1元

最大風險／ 隨着股價上升趨於無限

最大收益／1元

打和點／行使價+所得=100+1=101元，股價高於101元開始蝕入肉

相關文章：【期權學堂】期權長倉　利用槓桿刀仔劈樹

四）沽出購沽期權（Short Put）

● 相信股價牛皮或見底回升

● 最大收益局限於出售期權所得的收入，即期權金

● 最大風險取決於行使價減去所得期權金。例如股票，在股價跌至零之前，虧損將會一直增加

● 可通過其他期權倉位來控制風險  

例子：

假設以1元沽出YYY股票的2020年8月到期的認沽期權，行使價95元

所得／期權金：1元

最大風險／行使價-期權金=95-1=94元，假設股價跌至零

最大收益／1元

打和點／行使價-所得=95-1=94元，股價低於94元開始虧損並須接貨

期權學堂（四）完

註：其他關於期權的功能、運作方法，將於日後的文章介紹。

 

 

 

撰文 : 古式高

行使價 短倉 期權

上一篇文章

內地炒家敗走　劈價蝕讓急增

下一篇文章

【King談樓市】King Sir：移民經驗談
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！
【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【新冠肺炎】專家澄清：三文魚難成新冠病毒宿主　但暫時應避免生吃
【新冠肺炎】專家澄清：三文魚難成新冠病毒宿主　但暫時應避免生吃
做大學生真幸福 恒大宿舍靚到似豪宅　每月租金低至1,575起
做大學生真幸福 恒大宿舍靚到似豪宅　每月租金低至1,575起
高層海景戶無客吼　劈價220萬先有人要
高層海景戶無客吼　劈價220萬先有人要
馬會總裁預告：六合彩7月15日後重啟攪珠
馬會總裁預告：六合彩7月15日後重啟攪珠