【期權學堂】期權短倉　窄幅上落賺期權金

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內地炒家敗走 劈價蝕讓急增
四種基本策略期權策略變化多，但萬變不離其宗，都是由四種基本策略演變出來。簡言之，Long Call需要升得快，Short Call及Short Put最好升跌有限，Long Put需要跌得快。本篇再講期權短倉（Short Side）兩種策略，短倉即沽出期權合約收取期權金，希望在合約到期時，相關資產價格沒有超越合約行使價，就可將期權金袋袋平安，因此最適合窄幅上落的走勢。
三）沽出認購期權（Short Call）
重點：
● 相信股價整固或牛皮
● 最大收益為出售期權所得的收入，即期權金
● 到期時，股價等如或低於行使價，可得最大收益
● 潛在風險可以無限
● 可通過其他期權倉位或持有相關資產如正股，從而降低風險
例子：
假設以1元沽出YYY股票2020年8月到期的認購期權，行使價100元
所得／期權金：1元
最大風險／ 隨着股價上升趨於無限
最大收益／1元
打和點／行使價+所得=100+1=101元，股價高於101元開始蝕入肉
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四）沽出購沽期權（Short Put）
● 相信股價牛皮或見底回升
● 最大收益局限於出售期權所得的收入，即期權金
● 最大風險取決於行使價減去所得期權金。例如股票，在股價跌至零之前，虧損將會一直增加
● 可通過其他期權倉位來控制風險
例子：
假設以1元沽出YYY股票的2020年8月到期的認沽期權，行使價95元
所得／期權金：1元
最大風險／行使價-期權金=95-1=94元，假設股價跌至零
最大收益／1元
打和點／行使價-所得=95-1=94元，股價低於94元開始虧損並須接貨
期權學堂（四）完
註：其他關於期權的功能、運作方法，將於日後的文章介紹。
撰文 : 古式高