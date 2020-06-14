【期權學堂】期權長倉　利用槓桿刀仔劈樹

期權策略變化多，但萬變不離其宗，都是由四種基本策略演變出來。事實上，在大部分情況下，這四種策略已非常夠用，足以應付不同市況的變化。往後的例子，會集中在股票期權的應用，比較容易理解及執行。簡言之，Long Call要求升得快，Short Call及Short Put最好升跌有限，Long Put要求跌得快。本篇先講期權長倉（Long Side）兩種策略，長倉即付出期權金買入期權合約，希望通過相關資產價格急速波動，博期權金大幅上漲而獲利。由於期權買方只付出期權金便可「以小控大」，槓桿特性發揮着「刀仔鋸大樹」的功能。

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一）買入認購期權（Long Call）

重點：

● 相信股價短期內上漲

● 比直接買入股票，可享有槓桿效應

● 風險局限於購入期權所支付的成本，即期權金

● 潛在收益可以無限

例子：

假設以1元買入XXX股票的2020年8月到期的認購期權，行使價100元

支出／期權金：1元

最大風險／1元，最大損失100%期權金

最大收益／隨着股價上升趨於無限

打和點／行使價+支出=100+1=101元，股價高於101元開始獲利

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二）買入認沽期權（Long Put）

重點：

● 相信股價短期內下跌

● 比沽空股票，享有槓桿效應

● 最大風險局限於購入期權所支付的成本，即期權金

● 收益取決於行使價減少購入期權所支付的成本，潛在回報極大

例子：

假設以1元買入XXX股票的2020年8月到期的認沽期權，行使價95元

支出／期權金：1元

最大風險／1元，最大損失100%期權金

最大收益／行使價-期權金=95-1=94元，假設股價跌至零

打和點／行使價-支出=95-1=94元，股價跌低於94元開始獲利

期權學堂（三）完

註：其他關於期權的功能、運作方法，將於日後的文章介紹。