【電動車】Tesla推行車鏡頭新功能　自動辨識限速路牌標誌

▲ Elon Musk向車主承諾，Tesla將加快地圖資料的更新速度，同時會讓行車鏡頭能夠自動辨識限速路牌標誌。

隨著電動車逐漸普及，特斯拉（Tesla）很早就推出了 Autopilot輔助駕駛功能，為駕駛者帶來方便，同時能更安心地駕駛。現時，Tesla電動車可因應不同路段的限速，自行調整行駛速度。不過，有車主就表示不滿，認為利用Autopilot地圖資料去判斷行駛速度，有機會因為資料錯誤或更改，以致車輛並無根據真實的道路限速行駛，帶來極大不便。

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由於有不少人曾經濫用Autopilot，惹起安全性爭議，但事實上Autopilot只是輔助角色，駕駛者應同時注意路面情況和主力操控車輛。對此，Elon Musk向車主承諾，Tesla將加快地圖資料的更新速度，同時會讓行車鏡頭能夠自動辨識限速路牌標誌。

事隔約一個月後，果然有了新進展，有網民在系統程式碼中發現，Tesla 已經將幾款美國限速標誌和迴旋處標示的路牌加入程式當中。雖然路牌辨識功能還未正式推出，未有上市時間表，不過相信新功能將率先在美國市場推出。

▲ 美國限速標誌和迴旋處標示

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全球各地的路牌款式各有不同，要支援全部標誌資料，並陸續推出國際市場，恐怕還需要一段頗長的時間才能發展完善。

責任編輯：施雯雯