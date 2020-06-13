【殃及池魚】新冠三文魚恐慌持續發酵 內地多處停售及下架三文魚

三文魚突成疫情焦點！由於北京市豐台區新發地批發市場在切割進口三文魚的砧板上檢出病毒，進口三文魚貨源地「京深海鮮市場」更已關閉，內地各處紛紛下架三文魚。

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據內媒報道，杭州市場監管局今天（13日）排查大型超市三文魚銷售情況，當地的大型超市已主動下架三文魚。當局現已要求超市方面對刀具、砧板等工具、環境和地面消毒。批發市場為防範風險已通知商戶下架處理三文魚。

而成疫情中心的北京，當地超市發、物美、家樂福等主要超市，已連夜全部下架三文魚、四川成都農產品中心批發市場從今日起，全面下架三文魚產品，具體再銷售時間待定。同時北京市內江戶前壽司、和彩放題、德川家、秋櫻等日料品牌均已緊急下架三文魚及三文魚相關產品，並且再度加強門店防控工作力度。北京的主要超市也已連夜下架全部三文魚。

武漢餐飲業協也發出一份倡議書。倡議所有恢復堂食的餐廳，嚴格按照《食品安全法》生產經營，暫時停止製作生冷刺身海鮮，暫時停止銷售生冷刺身海鮮。南京餐飲商會亦發布關於現階段疫情防控的倡議書，暫時停止供應生食類的畜、禽、海鮮水產等相關菜品、合肥的日日料理店和超市也已下架三文魚。

同時內地兩大網購平台，美團（03690）買菜及餓了麼，已全面下架三文魚商品。美團買菜全面下架三文魚商品，並進一步加強生鮮商品檢測，也已將採購量提升至平時的3-4倍，以保障北京市場的食材供應。餓了麼則在北京暫時下架海鮮類商品及買菜業務。

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