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Apple 擬新增視像會議專利　研究自動遮蔽敏感圖像技術

科技 18:15 2020/06/13

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Apple著手研發新專利技術，試圖識別視像畫面中所存在的機密或敏感成分，並經由系統自動對該部分進行模糊或用其他靜態圖像代替。

受惠於新冠肺炎疫情，市場對各個視像會議和聊天軟件的需求激增。不過在進行視像會議時，難免會出現尷尬場面，甚至有機會意外洩漏公司或個人的機密資料。為了有效解決相關問題，Apple就著手研發新專利技術，試圖識別視像畫面中所存在的機密或敏感成分，並經由系統自動對該部分進行模糊或用其他靜態圖像代替，以保障用戶私隱。

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據外國網站《Appleinsider》報道， Apple近日已在美國當地申請一項名為Per Pixel Filter的專利，並在文件中透露，當用戶使用Zoom或Skype等視像會議軟件時，可選擇自動模糊或可更換的背景，藉此保障用戶身後的機密及敏感資料不會因此而洩露。

由於目前視像會議應用盛行，雖然有用戶為避免洩漏機密信息，決定在視像會議通話期間不傳輸任何影像，只單靠傳送及接收語音來通話。但Apple認為，用戶不應因私隱問題而不使用影像服務，又簡單介紹了該技術的不同資訊，指出該專利技術將可以有效地識別，以及標記需要進行模糊的地方。系統將進行分析，再對所需遮蔽的畫面展開所需的工作。

當用戶使用Zoom或Skype等視像會議軟件時，可選擇自動模糊或可更換的背景，藉此保障用戶身後的機密及敏感資料不會因此而洩露。（Apple專利文件截圖）

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Apple指，系統會以一個較模糊的圖像來替代原來的畫面部分，或將整個背景畫面變成黑色、白色或任何其他顏色，以保護用戶的個人私隱。

責任編輯：施雯雯

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