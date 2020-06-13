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【美國疫情反彈】 C.D.C：7月美國死亡人數將達至14萬

環球政經 18:08 2020/06/13

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在美國各地陸續復工的背景下，當地新冠肺炎疫情迎來第二波反彈，截至今日（13日）下午5時，美國本土新增個案達24,421宗，新增死亡個案達758宗，累計2,090,553宗確診病例，累計死亡個案116,347宗，康復個案645,606宗。美國疾病管制與預防中心（C.D.C）警告，至7月４日、美國獨立紀念日時，當地新冠肺炎的死亡人數將達至14萬人。

據《紐約時報》報道，C.D.C的預測表明，到7月4日美國獨立紀念日時，美國可能會發生124,000至140,000例新冠肺炎累積死亡個案，同時表示，在未來四個星期內，亞利桑那州，阿肯色州，夏威夷州，北卡羅來納州，猶他州和佛蒙特州與病毒相關的死亡人數可能會比過去4個星期以來更多。

C.D.C還發布了關於舉辦活動風險的新指南，指南中提醒，任何大型集會風險都是最高的，因為在這些集會上，人們很難保持至少六英尺的距離。這份指南提出之際，正值美國各地的人們都在參加針對警察暴行的戶外抗議活動，特朗普也準備恢復舉行大型政治集會。該指南建議，在大型活動中，工作人員必須戴上面罩，並鼓勵與會者這樣做。
C.D.C還發布了一些建議和必須考慮因素，供那些正打算恢復日常活動，如去銀行，舉行野餐和去健身房的市民參考。

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撰文 : 邊婕

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