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【美國示威】fb有員工罷工後被炒 曾抗議不刪特朗普帖文

環球社會熱點 17:28 2020/06/13

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美國示威持續，美國總統特朗普曾在Facebook等社交平台撰文，揚言開槍止暴，但Facebook則沒有採取任何行動，引Facebook員工感到不滿。有參與罷工的員工指，自己因公開批評不願加入行動的同事，而遭到Facebook解僱。

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Facebook前用戶界面工程師戴爾（Brandon Dail）在Twitter撰文指，自己與另外6名同事早前一同發表聯合聲明，指不滿Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）沒有對特朗普的帖文採取任何行動，又參與罷工。

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戴爾指，他曾公開批評一位同事拒絕加入其聯合聲明的舉動，形容「刻意不表態已經具政治性」（Intentionally not making a statement is already political），戴爾之後遭到Facebook解僱。

Facebook證實戴爾被解僱的一事，但拒絕為此事提供更多資訊。Facebook強調，參與罷工的員工不會受到報復。

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責任編輯：楊心悅

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