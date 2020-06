【美國示威】fb有員工罷工後被炒 曾抗議不刪特朗普帖文

美國示威持續,美國總統特朗普曾在Facebook等社交平台撰文,揚言開槍止暴,但Facebook則沒有採取任何行動,引Facebook員工感到不滿。有參與罷工的員工指,自己因公開批評不願加入行動的同事,而遭到Facebook解僱。

Facebook前用戶界面工程師戴爾(Brandon Dail)在Twitter撰文指,自己與另外6名同事早前一同發表聯合聲明,指不滿Facebook行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)沒有對特朗普的帖文採取任何行動,又參與罷工。

戴爾指,他曾公開批評一位同事拒絕加入其聯合聲明的舉動,形容「刻意不表態已經具政治性」(Intentionally not making a statement is already political),戴爾之後遭到Facebook解僱。

Facebook證實戴爾被解僱的一事,但拒絕為此事提供更多資訊。Facebook強調,參與罷工的員工不會受到報復。

責任編輯:楊心悅