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中概股「同股不同權」　阿里 網易 京東大不同

股樓投資 12:00 2020/06/14

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近期來港上市的中概股，均採取同股不同權的股權架構，但原來幾隻中概股的投票權比重亦不同，小股民絕對要認識。

先了解一下何謂同股不同權，上市公司發行發行兩類股票：A股及B股。A股與B股在財務權益上是沒有分別的，例如每股派息所收取的股息是一致。最大的分別，是在公司的決策權，A股每一股只擁有一票投票權，但B股一票則可擁有10票投票權，甚至可多達20票投票權。

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這種股權安排多見於新經濟股或初創企業上，創辦人持有B股，即使未來融資或上市後，在公司的股份佔比較少，但仍能手執公司的話事權，帶領企業持續發展。港交所（00388）是在2018年通過，容許同股不同權的公司來港上市，小米集團（01810）則是首隻上市的同股不同權股份。

原來現時已上市的同股不同權股份，各自的股權安排也有微妙的不同。

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小米、美團點評（03690）及網易（09999）均是「1股B股=10票投票權」，港交所 2018年改革上市規則時，若公司以「不同投票權架構」在本港「第一上市」，不同投票權股份類別賦予受益人的投票權，不得超過發行人股東大會上普通股投票權力的10倍，簡單用詞即是「1股10票」。

不過，京東（新上市編號：09618）招股書中披露，1股B股擁有20票投票權，以創辦人劉強東持有1,400萬股A股及4.5億股B股計，雖然只是第二大股東持股15.1%，但實際擁有投票多達78.4%。

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至於阿里巴巴（09988），與小米、美團等「1股10票」也有不同。阿里巴巴只讓公司合夥人有董事提名權，與其他股東的股份權利不同，但合夥人在投票時同屬「一股一票」。

撰文 : 李兆明

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 京東（09618） 網易－S（09999）

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