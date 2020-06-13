【挑戰紐交所、NASDAQ？】新交易所MEMX獲花旗注資　將於9月4日開業

據外媒報道，全新證券交易所（Members Exchange、MEMX）得到了花旗集團的資金支持，同時準備在9月4日開業。這是繼投資管理公司貝萊德（BlackRock）後，又一華爾街金融業巨頭對其進行戰略性注資。

MEMX的公司官網顯示，這所新的會員制證券交易所的源起，旨在推動更簡易，高效和競爭性的證券市場環境，同時希望能壓低交易成本，並提高市場數據方面的透明度，計劃提供收費更低廉的市場數據。MEMX獲美國銀行、摩根士丹利、高盛和摩通等各大華爾街金融業巨頭支持，其交易所牌照已於5月5日獲美國證監會（SEC）批准，準備在9月4日開業。

據報，目前美國13個證券交易所中，有12個由紐交所母公司洲際交易所（ICE），納斯達克（NASDAQ）和芝加哥交易所交易所（Cboe）所有，這三家公司旗下交易所的交易量佔全美的60％以上。

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