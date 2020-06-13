  • 31°C
香港時間 : 2020613日 (六) 17:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【置業指南】日出康城SEA TO SKY　三房單位點樣揀？

股樓投資 16:57 2020/06/13

分享：

將軍澳日出康城「Sea to Sky」，由三座大廈組成，提供1,422伙，其中三房單位最多，建有741伙，實用面積約702至817平方呎，若以單位面積細分，三房單位種類眾多，到底各款開則，有什麼不同？

相關文章：【置業指南】日出康城SEA TO SKY　兩房單位點樣揀？

相關文章：【置業指南】長實今年頭炮　日出康城SEA TO SKY全面睇

據「Sea to Sky」售樓說明書資料顯示，三房單位主要分布A室（第二座）、B室、C室（第三座）、D室、J室、H室，全數設獨立廚房，若喜歡烹調，相信不會失望。與兩房單位不同，三房單位客飯廳附設露台，實用與否，視乎戶主點諗。

至於浴室，與兩房單位一樣，「SEA TO SKY」三房單位的浴室，大部分無窗，即俗稱黑廁。若要有窗，只有第1座D室客浴室、第1座H室主人浴室；第2座A室主人浴室、第2座D室客浴室、第2座H室主人浴室；第3座D、H室主人浴室。

各室海景有不別

以景觀細分，B室、C室、D室分別不同，單位同樣有海景，且望到將軍澳市中心一帶。H室、J室同樣望海，主要望藍塘海峽，方向與B室、C室、D室明顯不同，望不到將軍澳市中心一帶。

三房戶型主要分為：1）三房一套＋工人房、2）三房一套＋儲物房、3）三房一套＋工人房＋工人廁

1）三房一套＋工人房

基本上，分布C室（第三座）、D室，實用面積最細702平方呎，至最大763平方呎。由於C室、D室海景差別不大，若有意購買，可從單位實用性考慮，即比較走廊及玄關位置及面積。

據「Sea to Sky」售樓說明書資料顯示，D室相對實用，惟設不同面積間隔。雖然面積不同，惟客飯廳、廚房、玄關、浴室、走廊布局差不多，面積不同主要反映牆身厚度。C室情況一樣，惟同設不同面積間隔，惟面積不同主要與牆身厚度有關。

2）三房一套＋儲物房

基本上，分布B室、D室、H室。如上文所述，B室、D室海景分別不大，且望到將軍澳市中心一帶，惟H室則以「藍塘海峽」為主。

若要比較B室、D室，最大分別是實用面積，B室面積最大只有753平方呎，D室面積最細也有781平方呎。值得留意的是，B室廚房雖有窗，惟位置有點難開。H室方面，雖望「藍塘海峽」，但單位甚難改動，皆因主力牆較多。

3）三房一套＋工人房＋工人廁

基本上，分布A室（第二座）、J室，最大賣點是，工人房有獨立洗手間，不用與戶主共用。至於內櫳面積，其實分別不算大，可按喜好，又或價錢作決定。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 柳家平

相關文章

【新盤市場】長實改名有一手　「海之戀」曾成市場佳話　今次日出康城新盤有何名堂﹖
2020/06/09
【新盤市場】長實改名有一手　「海之戀」曾成市場佳話　今次日出康城新盤有何名堂﹖
【置業指南】長實今年頭炮　日出康城SEA TO SKY全面睇
今日
【置業指南】長實今年頭炮　日出康城SEA TO SKY全面睇
【置業指南】日出康城SEA TO SKY　兩房單位點樣揀？
今日
【置業指南】日出康城SEA TO SKY　兩房單位點樣揀？
長實 SEA TO SKY

上一篇文章

【港股追蹤】騰訊落實19億元　入股美國華納音樂

下一篇文章

【置業指南】日出康城SEA TO SKY　兩房單位點樣揀？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！
【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！
【中美角力】被美列入實體清單　中國多間高校遭禁用MATLAB
【中美角力】被美列入實體清單　中國多間高校遭禁用MATLAB
【金融界福音】 日本將接收香港金融專業人才 提高港人移民機會？
【金融界福音】 日本將接收香港金融專業人才 提高港人移民機會？
做大學生真幸福 恒大宿舍靚到似豪宅　每月租金低至1,575起
做大學生真幸福 恒大宿舍靚到似豪宅　每月租金低至1,575起
【限制提款？】河北浙江深圳三地　提取大額現金需登記
【限制提款？】河北浙江深圳三地　提取大額現金需登記
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票