【置業指南】日出康城SEA TO SKY　三房單位點樣揀？

將軍澳日出康城「Sea to Sky」，由三座大廈組成，提供1,422伙，其中三房單位最多，建有741伙，實用面積約702至817平方呎，若以單位面積細分，三房單位種類眾多，到底各款開則，有什麼不同？

相關文章：【置業指南】日出康城SEA TO SKY 兩房單位點樣揀？

相關文章：【置業指南】長實今年頭炮 日出康城SEA TO SKY全面睇

據「Sea to Sky」售樓說明書資料顯示，三房單位主要分布A室（第二座）、B室、C室（第三座）、D室、J室、H室，全數設獨立廚房，若喜歡烹調，相信不會失望。與兩房單位不同，三房單位客飯廳附設露台，實用與否，視乎戶主點諗。

至於浴室，與兩房單位一樣，「SEA TO SKY」三房單位的浴室，大部分無窗，即俗稱黑廁。若要有窗，只有第1座D室客浴室、第1座H室主人浴室；第2座A室主人浴室、第2座D室客浴室、第2座H室主人浴室；第3座D、H室主人浴室。

各室海景有不別

以景觀細分，B室、C室、D室分別不同，單位同樣有海景，且望到將軍澳市中心一帶。H室、J室同樣望海，主要望藍塘海峽，方向與B室、C室、D室明顯不同，望不到將軍澳市中心一帶。

三房戶型主要分為：1）三房一套＋工人房、2）三房一套＋儲物房、3）三房一套＋工人房＋工人廁

1）三房一套＋工人房

基本上，分布C室（第三座）、D室，實用面積最細702平方呎，至最大763平方呎。由於C室、D室海景差別不大，若有意購買，可從單位實用性考慮，即比較走廊及玄關位置及面積。

據「Sea to Sky」售樓說明書資料顯示，D室相對實用，惟設不同面積間隔。雖然面積不同，惟客飯廳、廚房、玄關、浴室、走廊布局差不多，面積不同主要反映牆身厚度。C室情況一樣，惟同設不同面積間隔，惟面積不同主要與牆身厚度有關。

2）三房一套＋儲物房

基本上，分布B室、D室、H室。如上文所述，B室、D室海景分別不大，且望到將軍澳市中心一帶，惟H室則以「藍塘海峽」為主。

若要比較B室、D室，最大分別是實用面積，B室面積最大只有753平方呎，D室面積最細也有781平方呎。值得留意的是，B室廚房雖有窗，惟位置有點難開。H室方面，雖望「藍塘海峽」，但單位甚難改動，皆因主力牆較多。

3）三房一套＋工人房＋工人廁

基本上，分布A室（第二座）、J室，最大賣點是，工人房有獨立洗手間，不用與戶主共用。至於內櫳面積，其實分別不算大，可按喜好，又或價錢作決定。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機