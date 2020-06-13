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【置業指南】日出康城SEA TO SKY　兩房單位點樣揀？

股樓投資 16:57 2020/06/13

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將軍澳日出康城「Sea to Sky」，由三座大廈組成，提供1,422伙，其中兩房單位有577伙，實用面積約434至482平方呎，若以單位面積細分，兩房單位種類眾多，到底各款開則，有什麼不同？

據「Sea to Sky」售樓說明書資料顯示，兩房單位分布C室（第一至二座）、E室、F室、G室，全數不設露台，即不能站在露台，摸住酒杯底看風景，惟對部分買家來說，露台不實用，故不設露台，反而是好消息，變相400多呎面積全計入內櫳。此外，「SEA TO SKY」大部分兩房單位浴室無窗，即俗稱黑廁。

相關文章：【置業指南】長實今年頭炮　日出康城SEA TO SKY全面睇

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C室望海

「SEA TO SKY」最大賣點是靠近海邊，即部分單位可望海，若以海景細分，兩房單位僅得C室望海，惟數量不多，料定價較高。一般來說，海景戶投資潛力較高，若看好日出康城發展，料區內樓價將追落後，即慢慢貼近將軍澳市中心的話，則要多加留意。

E室望內園、非黑廁

年初新冠肺炎襲港，全城關注衞生問題，更批評發展商採用「黑廁」設計。所謂「黑廁」，即浴室無窗，難以通風。若不想揀「黑廁」，兩房單位只有E室可選。

F室望內園、分別不大

以實用面積細分，「SEA TO SKY」F室有數類，主要與客飯廳、廚房及玄關的位置設計有關，最細465平方呎，最大則473平方呎，實際分別不大。

G室望內園、分別不大

以實用面積細分，「SEA TO SKY」G室同樣有數類，最細434平方呎，最大則478平方呎，惟434平方呎僅得一伙，撇除這伙不計，G室最細466呎。雖然G室面積不同，惟客飯廳、廚房、玄關、浴室、走廊布局差不多，面積之不同，主要反映牆身厚度。

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撰文 : 柳家平

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