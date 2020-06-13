【數據私隱】Facebook測試新功能　訊息收件箱新增加密設定

▲ 為保障用戶私隱，Facebook現時在Messenger測試一項新功能，讓用戶可以在程式加密上鎖，保護自己的訊息免遭他人窺視。

為保障用戶私隱，Facebook現時在Messenger測試一項新功能，讓用戶可以在程式加密上鎖，保護自己的訊息免遭他人窺視。而事實上，早前WhatsApp已經有相關的功能，可以讓用戶為自己的訊息內容加密上鎖。

【技術聯盟】Facebook、Google科技巨頭新計劃 聯手打擊線上兒童性虐待行為

【科技查案】Facebook開發黑客工具 助FBI追查加州疑犯真實IP

據外媒Engadget報道，Facebook Messenger將會新增訊息收件箱加密功能，當該功能啟用後，即使iPhone手機已經解鎖，或是重新打開已關閉的Messenger，用戶都需要透過Face ID、Touch ID或密碼驗證身份，然後才能查看 Facebook Messenger中的訊息內容，以保障第三者入侵。

Facebook表示，公司希望給人們更多的選擇權和控制權，以保護他們的個人訊息，增加了多一層隱私後，相信用戶可以更安心使用應用程式，並防止他人偷看用戶的個人訊息。

「Facebook News」功能正式推出 為美國用戶推薦新聞

不過，目前新功能僅限於內部測試，暫時並未向用戶開放，大家可能仍要稍等一段時間啦！

責任編輯：施雯雯