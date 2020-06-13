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【新冠肺炎】專家澄清：三文魚難成新冠病毒宿主　但暫時應避免生吃

環球政經 16:35 2020/06/13

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北京新冠肺炎疫情再現反彈，已經連續兩日出現多宗新增本土病例，其中昨日新增6宗。由於患者去過豐台區新發地批發市場，當局宣布該批發市場暫時休市，並對該市場的商品及設備進行檢測，結果在切割進口三文魚的砧板上檢出病毒，進口三文魚貨源地「京深海鮮市場」也已關閉。

相關文章 :【殃及池魚】新冠三文魚恐慌持續發酵 內地多處停售及下架三文魚

據內媒報道，北京市內江戶前壽司、和彩放題、德川家、秋櫻等日料品牌均已緊急下架三文魚及三文魚相關產品，並且再度加強門店防控工作力度。北京的主要商超企業超市發、物美、家樂福等超市也已連夜下架全部三文魚。

而香港大學病毒學專家，醫學教授金冬雁接受《中國新聞周刊》時表示，三文魚不太可能是一種傳染源，因為魚類是低等生物，魚類病毒傳染給人的情況幾乎沒有發生過，而且現在沒有證據表明新冠病毒能夠在魚身上複製，故三文魚本身作為病毒載體的可能是非常小的。

中國科信食品與營養信息交流中心副主任鍾凱博士則表示，新冠病毒的宿主為哺乳類動物，三文魚和海鮮不是新冠病毒的宿主，不會感染病毒，體內不會潛伏新冠病毒。三文魚攜帶病毒的可能性幾乎為零，應該還是被人汙染，傳染途徑很可能依然是黏膜接觸。但由於三文魚表面可能會因為環境而存在病毒，建議暫時不要生吃三文魚。

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撰文 : 邊婕

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