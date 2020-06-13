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【置業指南】長實今年頭炮　日出康城SEA TO SKY全面睇

股樓投資 16:56 2020/06/13

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長實（01113）即將推出今年首個大盤，項目位於將軍澳日出康城，名為「Sea to Sky」，由三座大廈組成，提供1,422伙單位，實用面積約434至1,077平方呎。樓盤最大賣點是鄰近鐵路站，且靠近海邊。項目預計落成日期為2022年2月28日。

據售樓說明書顯示，「Sea to Sky」全盤三座面海，即是說，部分單位有海景。其中，三房單位最多，建有741伙，實用面積約702至817平方呎；兩房設577伙，實用面積約434至482平方呎；四房設104伙，實用面積約1,054至1,077平方呎。值得一提的是，項目不設特色戶。

相關文章：【置業指南】日出康城SEA TO SKY　三房單位點樣揀？

相關文章：【置業指南】日出康城SEA TO SKY　兩房單位點樣揀？

開價預測

參考長實往績，每當有大型新盤推出，首張價單必定吸引。加上「Sea to Sky」未有拆細分期數，涉及1,422伙單位，按目前法例要求，首張價單不得少於兩成，即最少要推285伙。一般來說，同一項目，愈後期推出的單位，只會愈貴，換言之，若首批單位定價太高，除了首批單位銷情受累，也影響往後部置，故可預期的是，「Sea to Sky」首張價單必定吸引。

項目背景

據資料顯示，2015年10月，長實投得上述「Sea to Sky」發展權，補地價金額約29.55億元，以可建樓面104.409萬平方呎計，每呎補價金額約2,830元。據了解，長實須提供最少15%分紅予港鐵。

值得留意的是，長實區內另有其他住宅項目，並已經入伙，包括第一期「首都」、第二期「領都、領峯及領凱」、以及第三期「緻藍天」。據資料顯示，日出康城分為14期發展，提供逾25,500伙單位，其中首11期項目已經推出招標，共8期已經開售。

交通及配套

「Sea to Sky」最大賣點是鄰近港鐵站，惟通住「日出康城站」的班次相對稀疏，不及區內其他港鐵站方便，即將軍站、坑口站、寶琳站。更重要的是，區內巴士、小巴未算完善，即使自己有車，也難搵位泊車，皆因項目只提供255個車位。

日出康城至今仍在發展，與將軍澳區內相比，配套明顯不足，惟區內商場經已落成，面積達48萬平方呎，料下半年開幕。此外，「SEA TO SKY」設有33,000呎的商業樓面，估計有小商舖進駐，可滿足住宅需求。

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撰文 : 柳家平

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