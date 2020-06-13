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【疫市營商】九龍東皇冠假日酒店　雙人住宿優惠$1,050起

商業 16:07 2020/06/13

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香港九龍東皇冠假日酒店最近推出雙人住宿優惠，由即日起至9月15日，顧客可以低至$1,050入住雙人豪華客房一晚。

新冠肺炎疫情下，港人今年未必有機會外遊，唯有留港消費。香港九龍東皇冠假日酒店最近推出雙人住宿優惠，由即日起至9月15日，顧客可以低至$1,050入住雙人豪華客房一晚，兼且可在尚廚享用自助早餐及晚餐。

【疫市營商】九龍東皇冠假日酒店　自助餐優惠低至6折

【疫市營商】本地酒店齊推住宿優惠　免費升級至海港景豪華房

顧客由即日起至9月15日，可於香港九龍東皇冠假日酒店享有一連串住宿優惠，優惠包括：入住雙人豪華客房一晚、享用自助早餐及自助晚餐、享用健身室及室外游泳池、1小時單車體驗、免費泊車24小時 ，以及延遲退房至下午3時等。價格方面，周一至四每晚只需1,050元，而周五至日則每晚1,300元。如果想帶同子女一起入住，只需另加250元，即可安排加床、自助早餐及自助晚餐予一位3至12歲以下小童。

此外，顧客可於尚廚（The Chef’s Table）享用一頓豐富的「仲夏西西里」自助晚餐， 以時令及優質海鮮、新鮮蔬菜、香料和堅果，混合中東、西班牙和意大利美食風味。

意式脆多士三重奏（香港九龍東皇冠假日酒店提供圖片）

意式燴八爪魚配薯仔及番茄（香港九龍東皇冠假日酒店提供圖片）

西西里意大利芝士撻（香港九龍東皇冠假日酒店提供圖片）

尚廚每晚亦會供應六款凍海鮮，包括越南大頭蝦、北美洲黃道蟹、松葉蟹腳、白蜆、紐西蘭青口、黃金螺、凍蝦，逢周六、日及公眾假期更會供應波士頓龍蝦、帶子刺身及油甘魚。另外亦有特色的意式甜品，例如西西里奶油卷、西西里意大利芝士撻、即焗焦糖蘋果等。

【疫市營商】疫下難以賺里數? 「亞洲萬里通」加推餐飲體驗和獎賞

責任編輯：施雯雯

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