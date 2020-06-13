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【電競手機】Lenovo 新電競手機確認將於下月發表

科技 14:15 2020/06/13

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官方微博透露，Lenovo的「Legion電競手機」將會在7月發表。

自去年以來，聯想（Lenovo）一直有傳即將以旗下電競品牌 Legion推出電競手機，終於最近有消息指Legion電競手機將在7月首次亮相，將與華碩的ROG Phone 3抗衡。

官方微博透露，Lenovo的「Legion電競手機」將會在7月發表。雖然與華碩的ROG Phone 3同樣採用Qualcomm的處理器，但外界推測，Legion電競手機可能會略勝一籌，早前就有報道指，ROG Phone 3是採用Snapdragon 865處理器驅動，但Legion則可能採用仍未發表的Snapdragon 865+ 處理器。

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據Geekbench資料顯示，Legion電競手機將會配備12GB LPDDR5 RAM，而3C認證網站顯示，該型號手機將隨機附送45W 快速充電器。不過，Lenovo官方曾經透露，Legion電競手機將支援90W快速充電，而電池容量則為4,000mAh。

其他規格方面，Legion電競手機具備全高清+解像度 OLED 屏幕，並支援高達144Hz的刷新率。此外，手機更設有側面彈出式20MP自拍鏡頭，機背有64MP + 16MP廣角雙鏡頭相機。

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值得注意的是，有傳Legion電競手機更配備LPDDR5內存、UFS3.0閃存，Wi-Fi 6等，性能相當強大，並採用橫置式雙電池結構，帶來更好的散熱功能，以及更舒適的用戶體驗。

責任編輯：施雯雯

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