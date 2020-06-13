【大家的經濟學】自行組裝竟更暢銷　原來是宜家效應作祟

如果要你說一個宜家傢私的特色，你會想起甚麼？便宜、北歐風格，還是自行組裝傢私？哈佛大學商學院Daniel Mochon與杜克大學Dan Ariely便在2011年提出了一個商業理論：宜家效應（Ikea Effect），指出宜家傢私其中一個成功之處，就是讓消費者自行組裝傢私。

為了證明這個理論，Daniel Mochon和Dan Ariely進行了一項實驗，讓數名實驗參與者摺紙，再將他們的成品進行拍賣，結果發現即使有人以高價購買摺紙，實驗參與者仍希望自己買回這些作品，意味人們會對自己付出勞動的商品賦予更高價值，這種心理偏差在行為經濟學上稱為勞動賦值（effort justification）。

例子一: 不即食的即食食品

宜家效應不止在宜家傢私適用。不知道大家逛超市時，有沒有看過要自行加上雞蛋的即食蛋糕或即食Pan Cake，這並不是因為沒有找到能代替雞蛋的即食配料。美國食品龍頭General Mills在上世紀50年代時，曾探討如何提升速食蛋糕品牌 Betty Crocker的銷量，當時心理學家Ernest Dichter便建議，取走混合粉中的蛋粉，改為需要消費者自行加入雞蛋，以提高消費品的參與度，也令他們感覺新鮮雞蛋會令蛋糕更好吃。

例子二: DIY手作

宜家效應也解釋了為何DIY如此受歡迎。例如近年很多人都很喜歡自裝皮革銀包，如果只是在街邊買一個普通的皮革銀包，可能只需數十元，但如果這個銀包是你親手做的，除了皮革、人手等成本，你也會為這個銀包加上勞動賦值，在你心目中的價值就不止數十元。

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