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被拜登斥或不認輸 特朗普指敗選會另謀高就

環球社會熱點 13:11 2020/06/13

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美國大選會在11月舉行，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）曾指，憂慮美國總統特朗普（Donald Trump）若敗選會不願離開白宮。特朗普則表示，假若自己無法連任，會「去做別的事」（do other things）。

若特朗普敗選不肯離開白宮 拜登：軍隊會護送

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特朗普接受霍士新聞（Fox News）訪問時指：

「當然，如果我沒有贏，沒有勝選。我意思是，你懂的，（我）會繼續過日子，去做別的事。」

（Certainly if I don't win, I don't win. I mean, you know, go on and do other things.）

特朗普又指，如果自己敗選，對美國而言會是件「非常壞的事」（very bad thing）。

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特朗普競選團隊傳訊部總監（Tim Murtaugh）則指，特朗普絕對會接受選舉結果。

拜登早前接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時，被問及會否想過若特朗普敗選後，不願離開白宮的情況，拜登表示有想過。拜登續指，相信軍隊領袖不會容許特朗普拒絕離開。

拜登又指，最大的憂慮是特朗普會「試圖竊取」（try to steal）今次的選舉。拜登形容，特朗普是個會一邊大斥所有郵遞選票都是「欺詐」（fraudulent），但自己卻會一邊寄出初選選票的人。

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責任編輯：楊心悅

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