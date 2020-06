被拜登斥或不認輸 特朗普指敗選會另謀高就

美國大選會在11月舉行,民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)曾指,憂慮美國總統特朗普(Donald Trump)若敗選會不願離開白宮。特朗普則表示,假若自己無法連任,會「去做別的事」(do other things)。

特朗普接受霍士新聞(Fox News)訪問時指:

「當然,如果我沒有贏,沒有勝選。我意思是,你懂的,(我)會繼續過日子,去做別的事。」

(Certainly if I don't win, I don't win. I mean, you know, go on and do other things.)

特朗普又指,如果自己敗選,對美國而言會是件「非常壞的事」(very bad thing)。

特朗普競選團隊傳訊部總監(Tim Murtaugh)則指,特朗普絕對會接受選舉結果。

拜登早前接受美國有線新聞網絡(CNN)訪問時,被問及會否想過若特朗普敗選後,不願離開白宮的情況,拜登表示有想過。拜登續指,相信軍隊領袖不會容許特朗普拒絕離開。

拜登又指,最大的憂慮是特朗普會「試圖竊取」(try to steal)今次的選舉。拜登形容,特朗普是個會一邊大斥所有郵遞選票都是「欺詐」(fraudulent),但自己卻會一邊寄出初選選票的人。

責任編輯:楊心悅