【YouTube漏洞】免費無廣告觀賞影片　只需簡單加一個符號？

▲ 最近有外國網民發現，只需要在YouTube影片網址輸入一個符號，就能移除廣告。

相信不少人都會在閒時觀賞YouTube來消磨時間，但無奈大部份影片都會夾雜廣告，一般做法都只有安裝YouTube Premium，才可以略過廣告。不過，最近就有外國網民發現，只需要在YouTube影片網址輸入一個符號，就能移除廣告。

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有網民在Reddit論壇發帖，公開這個移除廣告的「秘技」，原來只要在影片網址後面加上一點「.」，將網址變成「youtube.com./」，廣告就會從影片中消失。網民解釋，此方法是與YouTube設置cookies和寄存廣告內容有關，除了可應用於 YouTube，部份收費網站亦可用同樣方法破解。

▲ 只要在影片網址後面加上一點「.」，將網址變成「youtube.com./」，廣告就會從影片中消失。（Reddit論壇截圖）

這個加一點「.」的做法，用地除可在桌面電腦應用，亦可以在手機或平板上使用。不過，如果要在手機或平板上使用，用戶就需要改用手機版瀏覽器，如Chrome或Safari來觀看YouTube，並要求顯示網站的桌面版本，再手動在網址中加入一點，就可以成功移除廣告。

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估計這個移除廣告的「秘技」只是YouTube的一個小漏洞，未來或會修補。事實上，目前多數人都會用YouTube應用程式觀看YouTube影片，改網址的做法根本無法應用。而且，如果沒有廣告，內容創作者也不會得到任何收益， 同時影響Google的廣告收入，對整個YouTube平台和內容創作者都沒有好處。

責任編輯：施雯雯