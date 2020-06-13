【美股收市】道指漲477點 全周5.6%跌幅3月以來最大

美股3大指數先升後急回，尾市反覆上揚，受惠重磅股波音反彈，道指最多漲逾800點，收市升逾470點，惟全周挫5.6%是3月20日以來最差表現。

美股周四急挫，道指暴瀉逾1,800點，周五早段嘗試收復失地，其他受惠解封憧憬如航空股和零售股均回升。惟反彈動力午市轉弱，三大指數一度轉跌，尾市升幅擴大。

白宮前首席經濟顧問科恩（Gary Cohn）指，美股近來升得過急，市場正嘗試尋找合理價值，料類似周四的劇烈波動或陸續有來。

道指早段一度升837點，及後轉跌49點，本港今晨4時，道指升477點，報25605點，升幅1.9%；標指升39點，報3041點，升幅1.3%；納指升96點，報9588點，升幅1%。Stoxx歐洲600指數收市升0.3%。

總結一周表現，道指跌5.6%；標指跌4.8%；納指跌2.3%。

標指11個板塊9個上升2個下跌，房地產、金融股齊漲逾3%，隨油價回升，能源板塊漲2.6%，工業及原材料亦升逾1.9%；公用及必需消費品股逆市跌0.2%。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）接受媒體訪問時表示，美國沒有爆發第二波疫情，並且將不會再次關停經濟。

財長姆欽（Steven Mnuchin）早前稱，美國不能因疫情再次令經濟停擺，並稱未來一個月將有超過1萬億美元的救助資金流入經濟。

里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）表示，儲局的大眾企業貸款計劃（Main Street Lending Program，MSLP）料於下周或稍後推出。

巴爾金指出儲局已採取積極措施來支持信貸，惟部分職位疫後或永遠消失。

重磅股波音（Boeing，美︰BA）周四大跌逾16%後，周五曾升12.5%，收市漲11%，為道指進帳133點。

航空和零售股亦在周四急跌後回升，美國4大航空股（包括美國航空、聯合航空、達美航空和西南航空）升9.3%至16.4%，Macy's（美︰M）和Kohl's（美︰KSS）漲8%和9.2%。

據《華爾街日報》報道，歐盟擬在下周指控亞馬遜（Amazon）利用第三方賣家數據，作出不公平的市場競爭，美國加州亦正審查亞馬遜的商業行為，股價先升後回，跌逾0.5%。

英鎊昨持續弱勢，兌美元低見1.2474，跌幅1%，主因英國4月國內生產總值（GDP）按月下挫20.4%，為有紀錄以來最大的單月跌幅，亦差於市場預期的下跌18.2%。美滙指數尾市升0.5%，報97.2；歐元跌0.4%，報1.1255美元；日圓跌0.5%，報107.38兌1美元。