【美股午市】走勢添波動 道指升幅收窄至逾百點

道指經過周四暴瀉1861點後，周五早段一度大升逾800點，惟反彈動力午市轉弱，升幅曾急劇收窄至僅逾50點。市況隨後回順，升勢多數時間維持近300點，其後升幅再度收窄。

本港時間今晨1點33分，道指升137點，報25265點；標指升15點，報3017點；納指升6點，報9498點。

標指11個板塊10個上升2個下跌，金融股升1.8%漲幅居前，房地產、能源及原材料分別升1.7%、1.5%及1.4%；市場風險胃納稍為改善，具防守性的公用股跌0.5%，必需消費品股亦跌0.3%。

重磅股波音（美：BA）周四大跌逾16%後，周五早段反彈，成為大市向上動力，曾升12.5%，其後升幅收窄至至8%。

航空股和零售股等受惠解封憧憬的股份，亦在周四急跌後回升，4大航空股（包括美國航空、聯合航空、達美航空和西南航空）升幅介乎7.6%至15.3%，Macy's（美：M）和Kohl's（美：KSS）漲6.6%和6.3%。

英鎊持續弱勢，兌美元低見1.2484，跌幅0.9%，主因英國4月國內生產總值（GDP）按月下挫20.4%，為有紀錄以來最大的單月跌幅，亦差於市場預期的下跌18.2%。

美滙指數升0.6%，報97.35；油價曾挫逾4%後反彈，紐約期油暫跌0.2%，報36.25美元，倫敦布蘭特期油升0.7%，報38.82美元。