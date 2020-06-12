Kyle Bass基金賭聯滙崩潰　金管局暗批：從基金規模及往績便清楚

▲ 金管局與對沖基金經理巴斯隔空開火，似暗指其基金規模及往績平平。（資料圖片）

10年前憑次按風暴聲名大噪、對沖基金經理巴斯（Kyle Bass），傳出以200倍期權合約押注香港聯滙制度崩潰，基金要不勁賺64倍、就是total loss。面對炒家磨拳擦掌，金管局就不點名批評「出口術」，更籲市場留意其基金規模及往績就會更清楚。

巴斯2005年成立海曼資本管理（Hayman Capital Management），由他親自主理旗下的基金投資。外電最新引述消息指，巴斯正籌備一隻名為「海曼香港機會基金（Hayman Hong Kong Opportunities Fund）」，以200倍期權合約，對賭奉行近37年的聯滙未來18個月內失效。

▲ 金管局發文指特別提到「某一對沖基金」，隔空反駁巴斯。（金管局Facebook圖片）

巴斯去年以來至少3次危言聯滙失效

其實，自巴斯去年首度攻擊聯滙即將失效，金管局當時已即時直斥其對聯滙運作及外滙基金存在誤解，而且分析存有多處謬誤。但巴斯仍然未改其作風，之後至少3度再就港元及流動性危言，而今次更傳出成立基金押注聯滙失效。

金管局今日在Facebook發文時就提到，港滙近月一直偏強並非因炒家儲港元沽空，而是新股集資、半年結及企業派息因素推動資金流入，而炒家亦難以97金融風暴沽空港元推高利率。

海曼資本管理AUM較高峰大縮８成

金管局回覆又特別指，留意到某對沖基金多次出口術賭聯滙脫鉤，形容對方「久唔久就會出黎吸眼球」。到底巴斯是否大家口中的「大鱷」呢？

翻查資料，巴斯的海曼資本管理，高峰時管理資產規模（AUM）23億美元（折合約178.25港元），但由於投資回報未如理想，2019年初的AUM只餘4.2億美元（約32.55億港元）。

巴斯在2007年次按危機爆發前，瞄準美國樓市的結構性問題，逆市沽空美國樓市，最終基金勁賺超過2倍回報，亦是他廣為人知的成名作。但之後他的戰績一直平平，即使曾沽空日本國債以至人民幣，結果也是無功而返。

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