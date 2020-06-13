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【中小企教室】網店收款送貨不簡單 選錯途徑除時賺變蝕

商業 11:30 2020/06/13

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做生意都只想購錢，如何收款也是一門「藝術」。吳家嘉強調，最緊要讓客人有選擇。在香港，信用卡付款是最基本的選擇。另外如PayMe、支付寶、PayPal也是熱門選擇。不過，網店要注意不同收款工具、平台的數期（即多少日後收到款）及收費，通通都影響實際成本。

網店平台掌舖聯合創辦人及執行長吳家嘉提醒，網店主要留意以下3點：

1.預售產品收款可能會被扣起
不少網上平台的數期為1天，即今天買家過數，明天賣家就收到錢。但信用卡的數期一般為3至7日，但他提醒有些信用卡收款平台，對預售特別「敏感」，可能會先扣起全部或三分之二的款項，待賣家發貨後，才將款項發還。「若賣家本計劃先收款再生產，一旦貨款被扣起，就影響現金流，這點賣家必須注意。」

2.別貪便宜使用個人P2P平台收款
有些賣家為省下手續費，可能會以銀行入數或在P2P平台上以個人身份收款。吳家嘉提醒，銀行入數方式有機會增加買家的棄單率。「有些買家可能忘記了在收到通知的3天內入數，亦有些買家再三思量後決定不買。」同時，若網店的交易量高，以個人身份在P2P平台上收款容易出現混亂，要花大量時間去核對付款人及買家資料。

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3.採合規物流公司免被騙
不少網店在初成立時，為了「慳得就慳」而自己送貨，亦在收取「信用卡付款」時，沒有要求買家進行SMS認證，結果得不償失。吳家嘉解釋，要求賣家認證可加強防止假卡集團使用假卡來購物，「被騙一次，做10單生意也未必能補回。」而使用合規格的物流公司運貨，亦有助防騙。當出現爭拗時，物流單據及編碼，可成為賣家已完成送貨的證據。

4.留意退款安排免引誤會
做生意當然是先想如何收款，不會第一時間想「如何退款」。原來，使用轉數快商業戶口、PayMe for business的退款程序及收費已有很大分別。如前者轉款到非同一銀行的戶口，需付手續費。由於客人透過多種方式付款，網店需花時間核對資料，可能需要手動退款，當中涉及金錢及人力成本，變相生意做不成更要花費退款。

記者：梁巧恩

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