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【中小企教室】新手開網店　狂花錢賣廣告必能吸引客戶？

商業 10:00 2020/06/13

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疫情肆虐數月，早期市民躲在家避疫，不少半被迫、半自願嘗試網購。疫情穩定後，網購已變成不少人的生活習慣。發展網銷生意，更成為不少品牌的長遠策略。

大品牌有資源有人手，發展網銷困難不大，但小品牌或小店可如何突圍？網店平台掌舖聯合創辦人及執行長吳家嘉表示，經營網店不能靠「佛系」，以為開了店就有人流。「開網店先要有人流，再要做好金流及物流。」
廣告成功否 買家下單屬關鍵

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投放1000元廣告費  應有3至7倍生意
小店小品牌很多時只有是「1、2人公司」，未必熟悉網上推廣方式，且推廣資源有限。吳家嘉坦言，亂投廣告只是浪費，關鍵是銷售的產品、服務能否接觸潛在客戶，坊間已有不少網上工具可協助。「要有人流兼賺到錢，要看廣告支出回報。」他指出，現時投放1,000元的廣告費，約有3至7倍生意才比較合理。廣告內容不單要能吸到潛在買
家點擊觀看，更要能吸引他們下單，並完成購買過程。

對於新手網店，就算銷售的產品夠特別、市場有一定需要，他坦言最少花上個多月時間，努力將產品及服務上架，邊做宣傳邊嘗試、改進，才能吸引目標人流。「需儲一定的人流數據，才能較精準在網上、社交平台做推廣，吸引更多目標顧客。」他建議先利用吸引力較大的產品去吸引人流，再帶動目標人流購買其他產品。

記者：梁巧恩

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