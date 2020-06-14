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【特色盤推介】原來西貢都有房協盤﹖ 入場費600萬元進駐「香港後花園」

股樓投資 08:02 2020/06/14

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有「香港後花園」的西貢，環境優美，處處洋溢着悠閒氣息，但距離九龍區彩虹的車程只是20餘分鐘，不少愛好自然環境的外籍人士愛聚居於此，這地區也是豪宅林立，如新世界（00017）發展的清水灣傲瀧、信置(00083)旗下的133 PORTOFINO，也是座落於位西貢。

不說不知，原來西貢也有由房協發展的資助房屋項目，就是位於西貢翠塘路1號填海地的翠塘花園。屋苑距離西貢市中心，車程只是5分鐘左右，而由屋苑步行至西貢市中心，需時約15分鐘左右。於1997年入伙的翠塘花園，為房協唯一混合「郊區公共屋邨」及「住宅發售計劃」的屋苑。屋苑設有11座，其中1至10座為「住宅發售計劃」項目，涉及736伙，實用面積介乎427至570平方呎。而第11座用作出租用途，涉及234伙。

【筍盤推介】市區新樓上車之選　入場費僅5XX萬 可承造9成按揭

屋苑雖為資助房屋，但外型有別於市區由房協發展的屋苑，以低密度式設計，屋頂上舖有青綠燒磚瓦，令大廈跟大自然融合於一起，屋苑大部分單位可享開揚海景。配套方面，屋苑設有停車場、商舖、兒童遊樂場、社區中心及幼稚園等。

不過，翠塘花園以用家為主，市場放盤量不多。最近屋苑錄得一宗成交，其中5座中層H室，單位實用面積436平方呎，2房2廳間隔，外望園景，成功以545萬元（自由市場價）成交，實用面積呎價12,500元。據了解，原業主於2008年7月購入上址，當時作價143萬元(已補地價)，持貨12年至今沽售，賬面獲利402萬元，單位期內升值2.8倍。
 

【外資走貨】再有外籍客狠減800萬元急沽相連屋　西貢屋仔成劈價重災區

據物業網站的資料，目前翠塘花園有一個高層兩房、實用面積432平方呎的放盤，叫價558萬元（已補地價），實用面積叫價每呎12,916元。另一個同樣為兩房，但位於中層的單位，實用面積432平方呎，叫價530萬（已補地價）。有興趣進駐西貢的準買家，不妨留意一下。

【外資走貨】外籍客聞國安法即劈價21%沽西貢屋仔　代理：「成交還仍未完成已趕急回國」

 

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撰文 : 陳詠妍

豪宅 成交 放盤 傲瀧 133 PORTOFINO 西貢 房協 私人屋苑 填海

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