【電動車】Tesla成全球市值最大車企 中國電動車股又如何？

▲ Tesla成為全球市值最大車企，惟中國電動車企業仍相對落後。

新能源車是未來大趨勢，美國電動車公司Tesla（美︰TSLA）市值超越豐田，成為全球最大的汽車公司。目前多數美國大型科技企業，也有着對應的「中國版」，如阿里巴巴 （09988） 對應亞馬遜（美︰AMZN）、百度對應Google、微博對應Facebook等。那麼究竟目前中國有哪一家車企有潛力成為下一個Tesla？

比亞迪獲股神巴菲特加持

要數中國電動車企業，就不得不提比亞迪 （01211） 。股神巴菲特早於2008年，斥資18億元，以每股8元的價格認購比亞迪2.25億H股股份。作為內地電動車企業的龍頭，不少券商亦看好比亞迪的前景。

比亞迪早前更推出了電動車「刀片電池」，市場反映不俗。中信証券研究報告更指出，比亞迪有望靠着「刀片電池」，成為新能源車技術供應商，為其他電動車生產商供應電池，前景甚佳。

不過要注意的是， 比亞迪的定位與商業模式均與Tesla大為不同，其所走的中低端路綫，並且涉獵電動巴士等大型汽車項目，近年亦積極在半導體業務上發力，其業務重心似乎放了在供應鏈上游。其汽車產品的「品牌效應」難及Tesla。

蔚來有「中國Tesla」之稱

蔚來汽車（美︰NIO）作為騰訊 （00700） 有份投資、且獲合肥市政府支持的電動車企業。在其所出售的汽車款式及品牌定位上，均與Tesla高度重合，故其素有「中國Tesla」之稱。

蔚來亦是目前全球唯一提供換電服務的車廠，其可換電升級是最主要點之一。此前內地當局也宣布，支持「可換電」電動車的發展，因而吸引了不少目光。

然而，自Tesla於上海超級工廠投產以來，基本上已穩坐內地市場龍頭。蔚來在品牌定位上，目前仍難與Tesla爭。此外，截至目前最新財季業績，蔚來的毛利率仍然是負數，意味着其目前仍處於「生產一部、虧損一部」的情況。

廣汽石墨烯電池可期 理想小鵬仍在起步

美團點評 （03690） 創始人、首席執行官王興曾經表示，未來中國車企格局「基本是3+3+3+3」。他直言︰「3家央企是一汽東風長安，3家地方國企是上汽廣汽北汽，3家民企是吉利長城比亞迪，3家新勢力是理想蔚來小鵬。」

其中，廣汽集團 （02238） 近日亦宣布，擬將其研發的石墨烯電池量產，並應用在實車。據報道，石墨烯電池能夠提供超長距續航，不過由於該技術尚未實際應用，從其股價走勢上仍未看到市場有太大期待。

另方面，早前亦有市場消息指，小米 （01810） 有份投資的小鵬汽車計劃於美國上市，並已秘密提交上市文件，計劃集資5億美元（約39億港元），預計於今年第三季內上市。

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