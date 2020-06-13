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【宏觀經濟】下周數據揭盅　經濟回暖有分曉

股樓投資 11:00 2020/06/13

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疫情緩和，全球主要國家正嘗試重啟經濟，美股周四（11日）急挫，正是憂慮疫情爆發第二波，打窒重啟經濟的進程，以致復甦遙遙無期。作為最早啟動復工復產的中國，經濟復原過程將有重大的啟示性。下周一（15日），中國將會公布重要的經濟數據，包括工業生產、零售銷售及固定資產投資，數據好壞，很可能影響後市的風險偏好。

相關文章：【宏觀中國】政府勒緊肚皮　「三公」預算削逾五成

事實上，若參考5月官方製造業採購經理指數（PMI），處於50.6的榮枯綫之上，經濟仍然在擴張階段，數據降幅理應逐步收窄才對。

根據彭博綜合預測，中國5月規模以上工業增加值同比實際增長5%，比上月增幅增加1.1個百分點；社會消費品零售總額同比倒退2.3%，比上月改善5.2個百分點；全國固定資產投資（不含農戶）同比下降6%，比上月改善4.3個百分點。

相關文章：【宏觀中國】限空轉套利　出招迫資金流向實體

由機構預測的情況可見，市場普遍相信國內經濟續回暖，消費、投資需求陸續釋放。不過，眼見國務院李克強倡議「地攤經濟」來保就業、振經濟，顯示三、四綫城市的就業和經濟狀況，可能相當嚴峻，到底中國濟復甦是否樂觀，下周便有分曉。

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撰文 : 林衛

李克強 固定資產投資 規模以上工業 工業增加值 社會消費品零售總額 中國 經濟數據表現

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