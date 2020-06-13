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【至叻板塊】板塊輪動　醜股大翻身

股樓投資 08:00 2020/06/13

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美股冧市，港股險守24000點。大市波動，不同板塊的輪動更加活躍，物管股因中奧到家（01538）爆升72.1%，拉高板塊平均升幅。反而，之後名次的板塊更具代表性，而且見證了醜股大翻身。

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今周舊經濟股一度獲追捧，由五大最佳表現的板塊可見，平日少見的電力設備、光伏、石油設備均能上榜，反映市場游資多，「捐窿捐罅」搵低殘股票來炒，也不排除受到連串私有化的消息啟發，如華電福新（00816）、越南製造加工（00422），於是「落釘」博有好消息。

先看電力設備，板塊一周平均升幅5%，主要因哈爾濱電氣（01133）連升3日，累漲31%的關係。事實上，哈電向來出名估值低殘，預測市帳率（PB）少於0.3倍，去年哈電母公司曾提出H股收購要約和私有化計劃，要約價為4.56元，可惜要約最終失敗。不知是否有人炒母公司會捲土重來，確實以現價計，距離當初的要約價也有不少水位，有炒風不足為奇。

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反觀，光伏板塊的表現比較均勻，平均升幅4.1%，除了水發興業能源（00750）漲16.7%，協鑫新能源（00451）、信義光能（00968）和陽光能源（00757）分別升1.8%至7.9%，總算跑贏大市。

最後，石油設備板塊平均升2.7%，主要靠宏華集團（00196）和巨濤（03303）撐住，兩股分別上升16.2%及13.1%。

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撰文 : 林衛

中奧到家（01538） 私有化 宏華集團（00196） 水發興業能源（00750） 信義光能（00968） 哈爾濱電氣（01133） 香港股票

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