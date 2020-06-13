【中概股回歸】中概股回歸首選香港　華興：32家公司符上市要求

網易（09999）及京東（新上市編號：09618）招股掀起熱潮，連同去年底已上市的阿里巴巴（09988），中概股回歸已成新趨勢。華興證券發表報告指出，現階段相比A股市場來說，中概股回歸仍將優先選擇在香港上市，目前合資格在港上市的中概股約有32家，並預期未來5年新經濟股在港股比重將由23%上升至最多35%。

報告指出，對有可能尋求第二上市或再上市的中概股而言，出於境外融資需要、投資者基礎、行業受監管情況、紅籌架構上市便利度、港股市場持續創新等各方面考慮，現階段相比A股市場來說仍將優先選擇在香港上市。

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按現時規例，中概股回歸港股市值最低要求為400億港元，或不低於100億元而2019年收入多於10億港元。若要回歸A股，則市值要高於2,000億元人民幣，或市值不低於200億元人民幣，而主營業務為新經濟如IT、醫療或非必需消費品。

報告指出，目前有32隻中概股符合港交所2018年上市新規要求、並有可能尋求在港第二上市。

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華興又指出，新經濟股在香港市場的市值佔比在過去2年內已經由23%上升至26%，預期未來5年有望進一步上升到30%至35%，並進一步推高港股的增長潛力與估值水平、提升港股的交易量與多樣性。

以阿里巴巴為例，其上市當日在港融資額僅佔港股總市值的0.3%，但其交易量在最近90天內卻佔港股市場總交易量的3%至4%之多。

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以下表列出部份市值逾千億港元之中概股：