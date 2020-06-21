【疫下瘦身】（有片睇！）網上資訊氾濫，註冊營養師Gloria教你分辨真假

減肥是不少女人的終生事業，大家都喜歡在網上尋找各種資訊，減肥餐單、7天減肥湯、生酮飲食.....只要上網搜尋「減肥」二字，就顯示了形形式式的減肥方法。

Nutri Life營養顧問中心註冊營養師謝詠瑩（Gloria）認為很多人減肥卻不一定會選擇見營養師，而是在網上查看不同的資訊自學，惟網上資訊氾濫，亦難判斷真偽，故她強調千萬不要單看網上面的資訊就信，建議大家先看清楚來源，需要來自註冊營養師、註冊西醫和註冊中醫師才相信。

Gloria兩年前自立門戶，創辦了Nutri Life，希望幫助更多有需要的人，同時亦想宣揚一個重要信息，就是營養師並不只幫人減肥，而是要教人如何食得健康，故除了減肥，近年亦多了醫療病症人士見營養師，治理健康問題。

她從不吝嗇分享一些健康資訊，經常在其Facebook專頁「開心Share」，至今粉絲人數逾4.5萬人。「其實我們都希望大家食得健康一點，故日常都會分享一些健康零食或食譜。」她不介意大家自學後不來光顧，甚至會為有人跟隨她的教學而減肥成功感到高興。

「曾經有人inbox我，說單是看我Facebook分享的食譜和資訊，已經減了數十磅。看到這些信息我也很替他們高興，亦希望有更多人可以受惠於我們的資訊。」Gloria經常強調想希望幫助更多人食得健康，雖然是打開門口做生意，惟她認為有一種理念或使命感並不是金錢可以取代的，「營運一間公司，最重要是知道自己為了甚麼而努力，以至將這個理念傳遞給客人，以至員工，大家才會一起努力拼搏。」 然而，令Gloria最感恩的，是有幾位同一理念的好拍檔，「我好多謝她們一直以來的付出，和我一起達成目標，所以我從不會當她們是下屬或同事，而視為我的伙伴。」

▲ Gloria（左）跟幾位拍檔感情要好

▲ 除了工作，Gloria（中）幾位營養師還會在假日相約行山，十分健康

節錄自第660期《iMoney Wealth》專題報道

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！