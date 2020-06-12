【新股IPO】德美利：美股投資者情緒改善　亞洲客意外沽京東美股

▲ 德美利證券亞洲客5月淨沽京東，令人意外

美股道指昨雖急瀉超過1800點，惟市場氣氛卻已明顯較3及4月時改善。美股券商德美利證券最新公布的5月「投資者動向指數」錄得4.35，按月上升了11.54%，反映投資情緒有所改善。香港德美利證券行政總裁梁偉基認為，經濟活動有望解封，帶動美股情緒轉趨樂觀。

德美利證券自2010年起已公布「投資者動向指數」，透過綜合旗下客戶的持倉股票與倉位變動，加權平均地計算出資金投資情緒，愈高分數代表投資者對後市看法愈樂觀，反之亦然。

至於投資部署，根據德美利證券綜合客戶數據，投資者近月明顯較喜歡傳統經濟股票，5月淨買入波音公司 （美：BA）、富國銀行（美：WFC）、AT&T（美：T）、迪士尼（美：DIS）；淨沽出特斯拉 （美：TSLA）、Snap（美：SNAP）、iRobot （IRBT）、TEVA（美：TEVA）。

而針對亞洲投資者，德美利證券指旗下亞洲客戶對石油股甚感興趣，淨買入荷蘭皇家殼牌（美：RDS）和地產股西蒙地產（美：SPG）；淨沽貨方面則令人甚感意外，當中包括快將回歸的中概股京東（美：JD），另外亦蘋果（美：AAPL）和騰訊ADR（美：TCEHY）亦榜上有名。

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