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【筍盤推介】市區新樓上車之選　入場費僅5XX萬 可承造9成按揭

股樓投資 10:03 2020/06/13

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新盤排隊排出，市場焦點人集中在一手市場，近日二手市場的減價成交看似有增加現象，對準買家而言，屬入市的好時機。以下介紹的一房單位放盤，叫位於市區的新晉樓盤，叫價僅550萬元，較同類放盤低水，單位叫價也較銀行估值更平15萬元，適合準備上車人士。

放盤詳細資料如下：
 

物業地址 大角咀利奧坊-曉岸1座低層K室 (物業編號: M200305897)
實用面積 265平方呎
間隔 1房
叫價 550萬元
賣點
 		 ．市區上車恩物 可借足9成
．單位裝修時尚 可即入住
．5分鐘到奧運站 
．2年新樓 基座有商場 
．會所設備齊全，附室外泳池、健身室等
．較銀行估價平15萬元
．叫價較同屋苑呎價平-3.74%
 

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/30uJJdf


以下有更多單位相片：

客廳外連小露台

入門位有小走廊

房間不算太大

浴室十分新凈

廚房為開放式設計

單位外望開揚樓景

 

註：

．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 陳詠妍

奧運站 大角咀 放盤 二手市場

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