【聯繫滙率】任志剛：沽空港元賭聯滙失敗　肯定損手離場

▲ 金管局前總裁任志剛表示，沽空港元對賭聯滙失效的投資者將「一如以往損手離場」。

對沖基金經理巴斯（Kyle Bass）傳出以200倍槓桿押注港元聯繫滙率崩潰，另一邊廂美國財長威脅限制資本流經香港。金管局前總裁任志剛重申，對聯滙制度及港滙信心十足，更表明沽空港元對賭聯滙失效的投資者將「一如以往損手離場」。

任志剛接受內地傳媒訪問時表示，香港聯滙制度運作穩健暢順，港滙亦都保持穩定，近期更因資金流入而維持在7.75強方兌換保證水平。

他直言，沽空港元、押注聯滙失敗的投機者，「一如以往將損手離場」，奉勸投資者不要踏入那些找理由為客戶沽空港元、同時賺取昂貴費用的基金經理圈套。

任志剛：聯滙仍然最適合香港

聯滙制度自1983年實施，2005年提出3項優化措施，設立7.75及7.85的強方及弱方兌換保證水平。

對於聯滙今時今日是否仍然適合香港，任志剛回應時指，過去37年來香港外向型經濟與美元國際貨幣地位不變，而且長期改良及有效運作，證明聯滙仍是最適合香港情況的制度。

他亦承認，無制度是十全十美，而香港實施聯滙的代價就是沒有獨立貨幣政策，港元利率要跟隨美元利率，但美元利率水平未必時常與香港經濟情況吻合，因此一旦有不合理的經濟情況，例如資產價格上漲，就要以財政政策及具針對經濟政策應對。

美國金融「武器化」 任：香港應對金融風險無問題

任志剛續指，香港現正面對兩方面的金融風險，分別是：疫情導致經濟暫停或影響貸款償還能力及銀行資產質素、以及中美交惡美國將金融「武器化」，影響金融體系正常運作。

但他認為，香港貨幣金融體系強健，且擁有強大的外滙儲備、健全貨幣制度、審慎財政政策；銀行體系具有充足資本、大量流動資金及低槓桿運作模式，「應對金融風險應該沒有問題」。

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