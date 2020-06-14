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【趣話財經】騰訊遊戲有幾威？　一隻外掛涉及1億人民幣

股樓投資 01:24 2020/06/14

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騰訊（00700）遊戲特別係手機遊戲今年係疫情影響下增長強勁，多隻遊戲成為全球前列位置，同時亦衍生不同的「灰色GDP」。呢個星期三，江蘇公安破獲一單騰訊手遊《和平精英》（簡稱吃雞）的外掛，當中涉及超過1億元人民幣。

今次破獲的外掛名為雞腿，玩家可以用黎自動瞄準、透視等。實際上，製作外掛所需要嘅程式技術，相比寫一隻遊戲輕鬆得多，根據內地傳媒報導，唔少外掛係靠自學寫出黎，每年甚至每日賺幾萬蚊並非太難，因此更有人自然搭建同營運私人Server，甚至有自己的客戶服務員。以2011年《熱血傳奇》私人Server為例，Server由19個人創辦，係一年時間賺左7,000萬人民幣。

由單人遊戲衍生的修改器，去到網遊、手遊的外掛，只能夠講，有利益的地方就有人想辦法賺錢。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

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