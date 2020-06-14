【趣話財經】杭州銀行8億貸款6年來有借無還　獲判勝訴但仍然追唔番筆數？

杭州銀行（滬：600926）8.37億貸款訴訟案件，在法院獲判勝訴，被告方上海璟合實業有限公司（下稱璟合實業）被上海金融法院要求10日內償還該行借款本金8.37億元，利息及罰息3.4億餘元，加上案件受理後產生的利息，總計近12億元。去年12月，璟合實業因未按合同約定時間償還債務，被杭州銀行上海分行告上法庭。

據杭州銀行2019年底發布的公告顯示，2014年10月23日，杭州銀行上海分行與璟合實業簽訂《借款合同》和《抵押合同》，約定璟合實業向該行借款人民幣8.37億元，還款方式為分期還款，璟合實業以其擁有的位於上海市黃浦區魯班路的若干房產等物業向銀行提供抵押擔保。意味整件事件已橫跨近6年時間。

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而事實上，璟合實業已多次捲入借款合同糾紛案，包括公司自身欠銀行的貸款，或者作為藉款擔保人承擔連帶清償責任，涉案債權人包括中國光大銀行上海浦東分行、平安銀行上海分行、工商銀行天津經濟技術開發區分行、中國信達資產管理股份有限公司上海分公司等。

不過獲判勝訴都唔好太開心住，雖然一審法院判杭州錶銀行勝訴，但目前該判決尚處於上訴期內，且被告償債能力及抵押物的變現時間仍存在不確定性。該行亦已對此次訴訟所涉貸款計提相應貸款損失準備，預計此次訴訟事項不會對該行的本期利潤或期後利潤造成重大影響。睇黎該行已經有心理準備筆數要撇帳。