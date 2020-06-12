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【美股戰報】美股如搭過山車　道指開市上漲近700點

環球政經 22:17 2020/06/12

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繼周四（11日）大跌之後，美股周五（12日）開市悉數轉漲，標指漲77.2點或2.57%，報3079.3點；納指漲223.9點或2.36% ，報9716.6點；道指則漲690.2點或2.75%，報25818.4點，周四大跌的航空股、科技股集體錄得反彈。

美股科技股走高，蘋果(AAPL)漲2.67%，微軟(MSFT)漲2.24%，Facebook(FB)漲2%，亞馬遜(AMZN)漲1.8%；受惠解封憧憬，航空股亦回升，聯合航空(UAL)漲12%，美國航空(AAL)漲17%，達美航空(DAL)漲10%，西南航空(LUV)漲9%，波音(BA )則漲9.6%。

相關文章：【美股分析】今浪調整有幾深？金融怪傑神預測：5-6%

美股部分熱門中概股亦造好。瑞幸咖啡(LK)漲13%，蔚來汽車(NIO)漲5.4%，拼多多(PDD)漲3.6%，百度(BIDU)漲2.7%，京東(JD)漲1.9%，阿里巴巴(BABA)1.24%。此前有部分中概股出現異動，今日中國天然資源(CHNR)漲超280%，開市前一度漲超400%；嘉銀金科(JFIN)漲至觸發熔斷，現已恢復交易，截至發稿前漲逾47%。

相關文章：【美股戰報】多隻中概股頻繁熔斷　兩隻金融股漲超600%　

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撰文 : 國際組

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