【美股戰報】美股如搭過山車　道指開市上漲近700點

繼周四（11日）大跌之後，美股周五（12日）開市悉數轉漲，標指 漲77.2點或2.57%，報3079.3點；納指漲223.9點或2.36% ，報9716.6點；道指則漲690.2點或2.75%，報25818.4點，周四大 跌的航空股、科技股集體錄得反彈。

美股科技股走高，蘋果(AAPL)漲2.67%，微軟(MSFT)漲2.24%，Facebook(FB)漲2%，亞馬遜(AMZN)漲1.8%； 受惠解封憧憬，航空股亦回升， 聯合航空(UAL)漲12%，美國航空(AAL)漲17%，達美航空(DAL)漲10%，西南航空(LUV)漲9%，波音(BA )則漲9.6%。

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美股部分熱門中概股亦造好。瑞幸咖啡(LK)漲13%，蔚來汽車(NIO)漲5.4%，拼多多(PDD)漲3.6%，百度(BIDU)漲2.7%，京東(JD)漲1.9%，阿里巴巴(BABA)1.24%。此前有 部分中概股出現異動，今日 中國天然資源( CHNR) 漲超280%，開市前一度漲超400%；嘉銀金科 (JFIN) 漲至觸發熔斷，現已恢復交易，截至發稿前漲逾47%。

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