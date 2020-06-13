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【芳香滿溢@iM網欄】《山茶花開時》 曾為皇室御油 山茶花油護膚保濕防衰老！

名人薈萃 15:58 2020/06/13

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《第56屆百想藝術大賞》上周頒獎，電視劇《山茶花開時》獲得大賞，而該劇男主角姜河那更獲男子最優秀演技獎，即港稱「視帝」。由於《山茶花開時》沒有俊男、美女主角，港人對姜河那也不熟悉，因此沒太多人看過。然而該劇在韓國卻大獲好評，劇集寫的是韓國一個小區的愛情故事，平實得來不失懸疑性，大家可抽空一看。

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劇集的女主角孔曉振，相信一直追看韓劇的你，一定知道她是誰，她的形象及衣著品味隨年月改變，亦由「娘爆」的韓星化身為「韓劇女王」，她賣的是形格，旦凡她穿戴過的衣飾都會爆紅。說回《山茶花開時》這套電視劇，孔曉振飾演未婚的單親媽媽東柏（韓國人稱山茶花為冬柏），帶著小孩到鄉下經營居酒屋（以山茶花命名），遇到暖男姜河那飾演的巡警龍植，兩人展開浪漫的愛情故事。劇集同時加插懸疑劇情，追尋殺人犯的情節令觀眾看得非常緊張。

女主角東柏之所以喜歡上龍植，是因為「他總是不停說我做得很好、很優秀，讓我覺得我真的是那種人。」龍植也說﹕「原來人的心，可以在三秒內就被迷倒，我對你一見鍾情。」男主角給人曖曖的感覺，而白色山茶花的花語洽洽是「你怎能輕視我的愛」，而紅色花語是「天生麗質」，寓意與劇名絶配！

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山茶花油（Camillia，Camellia Japonica）具美容功效，山茶花油的油酸含量，比橄欖油及其他堅果油要高很多，且還含有維化命E、茶多酚等成分，具有抗氧化、清除自由基、鎮靜消炎的效果，因此在護膚的功效上效果顯著。到過濟州島的人若未去過山茶花之丘（Camellia Hill）就如入寶山空手回，筆者在那裏購買了2瓶山茶花油作日常美容臉油之用，平日在上妝前塗在臉上，可作防曬、保濕、淡班、除皺，去黑眼圈、眼袋之用，亦可作髮尾油，總之好處多不勝數！

它在中、日、韓亦被廣泛應用。中國方面，山茶花油被封為「皇宮御膳」用油，明朝太祖朱元璋曾因被裝扮成採摘山茶花的農夫而倖免一劫，而身上傷口亦因塗上山茶花油而得以治愈。山茶花油可抗紫外光，防止曬斑一流，雲南是著名的產茶區，當地的女士常用山茶花油作梳頭、塗臉，因此雖地處高原，紫外光強烈，但當地婦女皮膚卻能保持雪白嬌嫩，這就是山茶花油的妙用。日本人稱它為樁花油，一般以山茶花油作護髮用途。韓國方面 「凍齡女神」李英愛也點名要用，因它具護膚、保濕功效，由於山茶花油可防止衰老，所以李英愛的皮膚一直都保養得很好！

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作者_慧雅簡介：

嗅覺與記憶間存在著密切聯繫，嗅覺喪失是阿茲海默症的病徵。吸聞香氣可令嗅覺更靈敏，精油同時傳遞愛與感謝訊息，亦傳達心意，身心愉悅。
慧雅，香薰治療師，曾在《爽報》、《頭條日報》撰寫香薰專欄，亦出版《油之美麗密碼》一書，謹以「香氣」會友。

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撰文 : 慧雅、編輯：邊婕

欄名 : 芳香滿溢

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