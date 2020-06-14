【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】嘗試至少會有1%成功 自學DIY繡球花樹

花總有種奇妙的魔力，每次看到美麗的花朵時，心情也會變好！ 上星期提及自從2019年11月，Flora Rabbit 做了第一個保鮮花瓶，之後就開始迷上做保鮮花瓶，共設計了30個保鮮花。最受朋友喜愛是簡約清新的繡球花樹，到而家總共做了6個的繡球花樹，是Flora Rabbit DIY 得最多的DIY保鮮花瓶，有種簡約美，深受大人小朋友喜愛！

▲ 我的第一個繡球花樹，用了7小時研究而成。朋友太太收到好鐘意，我都好滿意

記得情人節的時候，好友問我有甚麼保鮮花瓶比較特別送太太？我說繡球花樹，但未試過做。他笑說：「不試過又怎會知自己做不到呢？」嘗試至少會有1%成功，不試就永遠不會成功！憑着這一句鼓勵和信任，Flora Rabbit 就網上自學整繡球花樹，看YouTube 教學繡球花樹的video 及再自學慢慢研究出來。第一個繡球花保鮮花樹足足用了7小時完成，之後還要再執，呈現最美的花態！

▲ Flora Rabbit 係母親節做的保鮮花樹之一

繡球花（學名：Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.），又名木繡球、八仙花、紫陽花等。根據日本繡球花研究者山本武臣之研究，「紫陽花」之稱呼最早出自唐朝詩人白居易。

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繡球花由很多小片圓形的花朵組成，花色有白色、紫色、紅色、粉色、綠色，因其形態像繡球，故名繡球花。

花語一：希望

花語二：忠貞，永恆

花語三：美滿、團聚

繡球花花語是希望、忠貞、永恆、美滿及團聚。

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繡球花在開花時提示春天來了，春天來了表示「希望」，因此「希望」是繡球花的花語之一；美好的愛情是彼此對對方永恆的愛，而繡球花也有愛情裏「忠貞、永恆」的象徵；繡球花開開花時，它的花瓣會依靠着彼此，代表着家人之間的感彼此是彼此的依靠，因此「美滿、團聚」也成為了它的花語。

▲ 好友之前情人節支持下揾我整繡球花樹送太太，而他的小情人收到繡球花樹最開心。此為Flora Rabbit 完成的第二個保鮮花樹

完成第一個繡球花保鮮花樹後，放上Facebook之後，之後就有陸陸續續朋友揾我整保鮮花樹。

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每年春天至夏天期間是繡球花盛放的日子！既然暫時未能外出旅行，大家喺假日不妨網上看Video動手做保鮮花花瓶ㄚ！

作者_Flora Rabbit簡介： 80後，愛花藝。自2019 年11月學習DIY花藝，就開始迷上保鮮花瓶，半年內設計共30個保鮮花瓶。喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

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