【裁員潮】疫情下全球裁員潮不斷 為何日本失業率僅2.6%？

新冠肺炎疫情下，全球企業裁員潮不斷，美國5月份失業率達到驚人的16.3%，香港失業率2月至4月期間的失業率亦達5.2%。相比之下，受疫情困擾而導致東京奧運也要延後的日本，4月份全國失業率僅得2.6%，在主要經濟體中屬於極低水平。

日本究竟為何在當前經濟環境下，仍能保持近乎低絕全球的失業率？

勞動力不足比失業更嚴重

據日本 總務省統計局資料，去年日 本的人口總數連續第8年減少，目前僅為1.2644億，較上一年度減少了26萬人。同時，15歲以下人口的比例降至12.2%，達到歷史最低點。 15至64歲的勞動力人口比例，跌破六成，跌至59.7%。

對比起失業，日本經濟更大的問題是勞動力人口不足。由於招聘不到足夠人手，繼日本7-Eleven後，全家便利店（FamilyMart）亦在今年6月起不再全綫24小時營業。就連低技術門檻較低的零售業都面臨着人手不足問題，可以想象的是一些專業領域勞動力短缺問題實際上更嚴重。

在勞動力供應短缺的情況下，裁員基本上很難作為企業節流的手段。

「終身僱用制」的傳統

「終身雇用制」是日本特有的勞動雇用制度，主要盛行於泡沫經濟的鼎盛時期，員工的薪酬、晉升機會等按年資排序，只要不犯大過失，就可受僱用至退休。這種制度的優勢是給予員工歸屬感，提高其對公司的忠誠度。

雖然近年日本企業已逐漸脫離了終身雇用制，但多年來的傳統使日本企業在裁員方面有着與別不同的文化。大部分的日本企業，對於主動裁員可謂相當忌諱。一般而言，裁員

日本早前在緊急狀態期間，多家娛樂場所迫關閉。在港上市的日本彈珠機遊戲館Dynam Japan（06889）亦是受影響企業之一，在疫情期間旗下多家彈珠機館被迫停業。然而，Dynam的管理層早前在業績發布會上被問及會否裁員時，斬釘截鐵地回應指，公司絕無任何裁員計劃。

當然，並非所有日本企業都不會裁員，一些由外資主導的企業仍會有較大的裁員誘因。而另一方面，企業若未能削減開支維持營運，最終倒閉後也會引發大批員工失業，但也許要更長時間才會反映在失業數字上。

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