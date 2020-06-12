【網民熱話】女友想首期AA制　男友呻窮只肯俾兩成

樓價持續高企，一個人儲錢買樓，當然困難，若有另一半幫手，自然輕鬆些少。最近，有網文在討論區發文指，原本想買樓，首期打算與男友平分，一人出一半，惟男友呻窮，只俾得起兩成。雖然男友講明，日後會努力賺錢，又同意層樓只落樓主名，惟樓主家人不放心，情願直接借兩成首期予樓主。可是，樓主認為，自己一個甚難供樓，不知應否入市？

網民回應：

自XXX

如果屋企人肯借埋嗰兩成比你，而你又過得到壓測，咁梗係自己買啦。如果聯名買，第時你又同佢分手，間屋就一人一半架啦。我係你就寧願買間細啲買間平啲，都唔會同佢聯名。

人XX

有得自己買，就一定自己買，煩少好多野

我好XX

你自己出埋果兩成算啦，你地拍拖先得年幾，就算第日唔好彩分手都煩少好多野，負擔太大嘅話叫佢比返少少錢你當租金啦，一齊住夾返份錢都好應該，第日佢真係儲到首期一半錢先加返佢名，咁都好公道呀

絕望XXX

自己買到咪自己買，到時真係結左婚，屋都係一齊住錢一齊用，冇分別

原文連結：https://bit.ly/2AtBaF2

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