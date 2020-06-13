【清酒新世界@iM網欄】米酒清香醉仙人　釀酒用米大有學問 !（上）

米．上

米的種類有很多，重要嗎？當然重要，比如煲湯都有不同湯料一樣，這樣能形成不同的口味。我們每一天都能接觸到的，稱為「食用米」，做清酒的會被稱為「酒造好適米」，又被稱作為「酒米」。最近也開始有更多人利用有機米和食用米來釀酒作賣點，個人來說挺有意思的，但我認為味道和香氣就...... 嘻嘻... 還好吧，因人而異，有興趣的話可以自行找找看。

相關文章 :【清酒新世界@iM網欄】日本清酒知多少？清酒釀造品質入門

一般來說酒米的體積跟米心都會比食用米大一點，相對下都會比較柔軟；酒米的澱粉質亦都比較多，我們能夠從一粒米的中心看到，對！就是那半透明白白的中心，我們亦都會稱為「心白」，所以心白中會含有大量澱粉，釀酒時麴菌會把澱粉轉化為糖份，有了糖份才能轉化成酒精！雖然面積及體積比食用米大，但它吸水力強，能在蒸米的時候平均地熟；它們擁有外硬內軟的體質，讓米與米之間不會互相黏起來。

相關文章：【芳香滿溢@iM網欄】《山茶花開時》 曾為皇室御油 山茶花油護膚保濕防衰老！

在市面上，我們通常會遇上很多利用不同種類酒米來釀製的清酒，每一種米能有它們的性格，但有些酒米會特別出眾，比如：山田錦、美山錦、五百萬石、雄町及彗星等等.....

山田綿為酒米之主，它繼承了山田穗（母）的甘口與香氣，也繼承了短稈渡船（父）的辛而帶甘、華麗的氣味、大米的甜度和柔軟的口敢；是經過了人工交配後才成為了我們現在的酒米之王，在日本主要產地為兵庫縣。 山田綿的味道比較扎實，味道跟香氣都比較粗獷而豐滿，長久的餘韻擁有強烈的水果芳醇香氣。

下個禮拜我會開始介紹其他米種，這包括：美山錦、五百萬石、雄町和彗星。從這篇開始我會介紹應該受人矚目的清酒，幻之瀧的飛雪真精大吟釀，這枝酒擁有35%的精米部合，即是已磨去65%的外層現成大吟釀，口感雖然辛口但卻帶些清爽果配搭，利用了日本名水百選·黑部川湧水及山田綿精米釀制，是一款限定版的大吟釀，現在可以到尖沙咀的Sake Moment裡找到，有興趣的話不妨試一試，價錢非常之理想！

相關文章：【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥人三餐食麵包 獨特薄荷茶甘甜苦澀

作者_Chris Wong簡介： 熱受清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

更多清酒新世界@Chris Wong的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！